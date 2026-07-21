Seine-Maritime : Marine Tondelier en visite à Dieppe ce jeudi

La représentante des Écologistes commencera sa visite à 10 h 30, quai Trudaine, près de la halle aux poissons. Elle doit y échanger avec des pêcheurs, face au bar Le Cayeux.



À 11 h 45, Marine Tondelier se rendra à la station SNSM de Dieppe pour découvrir les locaux et les moyens engagés par les sauveteurs en mer.



Un pique-nique suivi d’une rencontre sur le front de mer



La visite se poursuivra à 13 heures par un pique-nique partagé sur la plage, face au skatepark. Une rencontre ouverte est ensuite annoncée sur le front de mer, jusqu’à 15 heures.

