Seine-Maritime : Marine Tondelier en visite à Dieppe ce jeudi


Marine Tondelier fera étape à Dieppe, jeudi 23 juillet, dans le cadre de sa tournée des régions. Plusieurs rencontres sont prévues entre 10 h 30 et 15 heures.



Mardi 21 Juillet 2026 - 20:35


Marine Tondelier
Marine Tondelier
La représentante des Écologistes commencera sa visite à 10 h 30, quai Trudaine, près de la halle aux poissons. Elle doit y échanger avec des pêcheurs, face au bar Le Cayeux.

À 11 h 45, Marine Tondelier se rendra à la station SNSM de Dieppe pour découvrir les locaux et les moyens engagés par les sauveteurs en mer.

Un pique-nique suivi d’une rencontre sur le front de mer

La visite se poursuivra à 13 heures par un pique-nique partagé sur la plage, face au skatepark. Une rencontre ouverte est ensuite annoncée sur le front de mer, jusqu’à 15 heures.
 


Tags : Dieppe, écologiste, Marine Tondelier, politique, Seine-Maritime


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