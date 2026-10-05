Neuville-lès-Dieppe : alcoolisé et sans permis, il tente de faire un pied de nez aux policiers

Un conducteur quadragénaire a été interpellé après une course-poursuite à vive allure, samedi 3 octobre à Neuville-lès-Dieppe. Son passager a réussi à s’échapper.

Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 12:22