Neuville-lès-Dieppe : alcoolisé et sans permis, il tente de faire un pied de nez aux policiers

L'automobiliste, quadragénaire, a finalement été interpellé après un refus d'obtempérer et une course-poursuite dangereuse avec les policiers - Illustration © DGPN
Un simple feu de croisement défectueux a amené les policiers à s’intéresser à une voiture, samedi vers 19 h 50, avenue Charles-de-Gaulle à Neuville-lès-Dieppe, en Seine-Maritime. Après avoir croisé le véhicule, ils ont fait demi-tour pour suivre son conducteur et l’informer du problème.
La voiture s’est rapidement engagée rue Léon-Lefebvre, puis rue des Martyrs-de-la-Résistance, où elle s’est stationnée. À bord se trouvaient deux hommes. À la vue des uniformes, le conducteur a enclenché la marche arrière avant de démarrer en trombe.
La voiture s’est rapidement engagée rue Léon-Lefebvre, puis rue des Martyrs-de-la-Résistance, où elle s’est stationnée. À bord se trouvaient deux hommes. À la vue des uniformes, le conducteur a enclenché la marche arrière avant de démarrer en trombe.
Il slalome entre les voitures du parking
Peu intimidé par les avertisseurs sonores et lumineux de la voiture de police qui le poursuivait, l’automobiliste a continué sa route à vive allure. Il est monté sur un trottoir pour rejoindre le parking du Leclerc, où il a slalomé entre les voitures stationnées, en les frôlant, selon une source policière.
Le véhicule a ensuite emprunté la rue des Cormorans et s’est arrêté au fond d’un parking, face à une clôture rigide. Ses deux occupants sont sortis et ont pris la fuite à pied. Le passager a échappé aux forces de l'ordre, mais le conducteur a été interpellé.
Le véhicule a ensuite emprunté la rue des Cormorans et s’est arrêté au fond d’un parking, face à une clôture rigide. Ses deux occupants sont sortis et ont pris la fuite à pied. Le passager a échappé aux forces de l'ordre, mais le conducteur a été interpellé.
Le contrôle technique périmé depuis 2012
Âgé de 41 ans, l’homme présentait un taux de 0,59 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Son dépistage de stupéfiants s’est également révélé positif.
Les vérifications ont établi qu’il conduisait sans permis et sans assurance. Le contrôle technique de la voiture n’était plus valide depuis le 27 juin 2012. Le véhicule a été immobilisé et le suspect placé en garde à vue.
Les vérifications ont établi qu’il conduisait sans permis et sans assurance. Le contrôle technique de la voiture n’était plus valide depuis le 27 juin 2012. Le véhicule a été immobilisé et le suspect placé en garde à vue.