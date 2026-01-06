Neige-verglas : situation contrastée en Seine-Maritime et dans l’Eure ce mardi matin

Les stockés aux abords du péage de Cottévrard, sur l'A29, ont repris progressivement la route ce mardi matin dès la levée de l'interdiction - Webcam Sanef/Cottévrard
En Seine-Maritime, Météo-France maintient la vigilance orange neige-verglas jusqu’à 10 heures ce mardi. Le département basculera ensuite en vigilance jaune jusqu’à mercredi 7 janvier à 11 heures. La nuit a été calme : aucun engagement des sapeurs-pompiers n’a été nécessaire en lien avec les conditions météo, résume ce matin le communiqué de la préfecture. Les services de l’État et les collectivités restent toutefois pleinement mobilisés pour sécuriser les axes routiers, accompagner les usagers et assurer la continuité des services essentiels.
Conséquence directe des conditions de circulation et des prévisions : la suspension des transports scolaires est maintenue pour la journée. Les établissements restent ouverts et les élèves sont accueillis, sauf indication contraire donnée localement.
En profitant d’une fenêtre météorologique plus favorable, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes immobilisés depuis lundi sont autorisés à quitter provisoirement les aires de stockage à partir de 9 heures, sous encadrement strict de la gendarmerie. Une mesure temporaire : de nouvelles chutes de neige sont attendues dans la nuit prochaine, susceptibles d’entraîner de nouvelles restrictions de circulation.
Conséquence directe des conditions de circulation et des prévisions : la suspension des transports scolaires est maintenue pour la journée. Les établissements restent ouverts et les élèves sont accueillis, sauf indication contraire donnée localement.
En profitant d’une fenêtre météorologique plus favorable, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes immobilisés depuis lundi sont autorisés à quitter provisoirement les aires de stockage à partir de 9 heures, sous encadrement strict de la gendarmerie. Une mesure temporaire : de nouvelles chutes de neige sont attendues dans la nuit prochaine, susceptibles d’entraîner de nouvelles restrictions de circulation.
Risque de regel dans les prochaines heures
Vidéo : cette rue de Pacy-sur-Eure est sous la neige depuis bientôt deux jours... (infonormandie)
Dans l’Eure, le département est repassé en vigilance jaune neige-verglas depuis 10 heures. Les températures devraient redevenir positives dans l’après-midi avant une nouvelle baisse en soirée, et un risque marqué de regel.
L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur le réseau national et secondaire est levée jusqu’à nouvel ordre. En revanche, l’interdiction de dépassement et la réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée restent en vigueur pour ces véhicules.
Une nouvelle dégradation neigeuse étant envisagée dès mercredi, des décisions complémentaires pourraient être prises en fin de journée concernant la circulation des poids lourds. Les autorités appellent les automobilistes à la plus grande prudence, à limiter les déplacements non essentiels et à suivre l’évolution de la situation via les canaux officiels, notamment Inforoute27 pour l’Eure.
Dans l’Eure, le département est repassé en vigilance jaune neige-verglas depuis 10 heures. Les températures devraient redevenir positives dans l’après-midi avant une nouvelle baisse en soirée, et un risque marqué de regel.
L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur le réseau national et secondaire est levée jusqu’à nouvel ordre. En revanche, l’interdiction de dépassement et la réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée restent en vigueur pour ces véhicules.
Une nouvelle dégradation neigeuse étant envisagée dès mercredi, des décisions complémentaires pourraient être prises en fin de journée concernant la circulation des poids lourds. Les autorités appellent les automobilistes à la plus grande prudence, à limiter les déplacements non essentiels et à suivre l’évolution de la situation via les canaux officiels, notamment Inforoute27 pour l’Eure.
Pour mardi 06 janvier 2026 :— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 6, 2026
🟠 26 départements en Vigilance orange
Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/I1nKUdmvZp