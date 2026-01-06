Neige-verglas : situation contrastée en Seine-Maritime et dans l’Eure ce mardi matin

En Seine-Maritime, Météo-France maintient la vigilance orange neige-verglas jusqu’à 10 heures ce mardi. Le département basculera ensuite en vigilance jaune jusqu’à mercredi 7 janvier à 11 heures. La nuit a été calme : aucun engagement des sapeurs-pompiers n’a été nécessaire en lien avec les conditions météo, résume ce matin le communiqué de la préfecture. Les services de l’État et les collectivités restent toutefois pleinement mobilisés pour sécuriser les axes routiers, accompagner les usagers et assurer la continuité des services essentiels.



Conséquence directe des conditions de circulation et des prévisions : la suspension des transports scolaires est maintenue pour la journée. Les établissements restent ouverts et les élèves sont accueillis, sauf indication contraire donnée localement.



En profitant d’une fenêtre météorologique plus favorable, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes immobilisés depuis lundi sont autorisés à quitter provisoirement les aires de stockage à partir de 9 heures, sous encadrement strict de la gendarmerie. Une mesure temporaire : de nouvelles chutes de neige sont attendues dans la nuit prochaine, susceptibles d’entraîner de nouvelles restrictions de circulation.