Neige-verglas : situation contrastée en Seine-Maritime et dans l’Eure ce mardi matin


La vigilance reste de mise ce mardi 6 janvier en Normandie. La Seine-Maritime demeure en vigilance orange neige-verglas en matinée, tandis que l’Eure est repassée en jaune. Transports scolaires suspendus d’un côté, circulation des poids lourds partiellement assouplie de l’autre : point de situation département par département.



Mardi 6 Janvier 2026 - 10:48


Les stockés aux abords du péage de Cottévrard, sur l'A29, ont repris progressivement la route ce mardi matin dès la levée de l'interdiction - Webcam Sanef/Cottévrard
Les stockés aux abords du péage de Cottévrard, sur l'A29, ont repris progressivement la route ce mardi matin dès la levée de l'interdiction - Webcam Sanef/Cottévrard
En Seine-Maritime, Météo-France maintient la vigilance orange neige-verglas jusqu’à 10 heures ce mardi. Le département basculera ensuite en vigilance jaune jusqu’à mercredi 7 janvier à 11 heures. La nuit a été calme : aucun engagement des sapeurs-pompiers n’a été nécessaire en lien avec les conditions météo, résume ce matin le communiqué de la préfecture. Les services de l’État et les collectivités restent toutefois pleinement mobilisés pour sécuriser les axes routiers, accompagner les usagers et assurer la continuité des services essentiels.

Conséquence directe des conditions de circulation et des prévisions : la suspension des transports scolaires est maintenue pour la journée. Les établissements restent ouverts et les élèves sont accueillis, sauf indication contraire donnée localement.

En profitant d’une fenêtre météorologique plus favorable, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes immobilisés depuis lundi sont autorisés à quitter provisoirement les aires de stockage à partir de 9 heures, sous encadrement strict de la gendarmerie. Une mesure temporaire : de nouvelles chutes de neige sont attendues dans la nuit prochaine, susceptibles d’entraîner de nouvelles restrictions de circulation.

Risque de regel dans les prochaines heures

     Vidéo : cette rue de Pacy-sur-Eure est sous la neige depuis bientôt deux jours... (infonormandie)    


Dans l’Eure, le département est repassé en vigilance jaune neige-verglas depuis 10 heures. Les températures devraient redevenir positives dans l’après-midi avant une nouvelle baisse en soirée, et un risque marqué de regel.

L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur le réseau national et secondaire est levée jusqu’à nouvel ordre. En revanche, l’interdiction de dépassement et la réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée restent en vigueur pour ces véhicules.

Une nouvelle dégradation neigeuse étant envisagée dès mercredi, des décisions complémentaires pourraient être prises en fin de journée concernant la circulation des poids lourds. Les autorités appellent les automobilistes à la plus grande prudence, à limiter les déplacements non essentiels et à suivre l’évolution de la situation via les canaux officiels, notamment Inforoute27 pour l’Eure.


Vexin-sur-Epte : les services municipaux seraient à court de sel - Photo d'une habitante de Ecos
Vexin-sur-Epte : les services municipaux seraient à court de sel - Photo d'une habitante de Ecos




Mots clés : circulation, Eure, neige, poids-lourds, Seine-Maritime, transports scolaires, verglas





