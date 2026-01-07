Neige et verglas : reprise des transports scolaires demain jeudi, annonce la préfecture de Seine-Maritime

En Seine-Maritime, les resctrictions de circulation sont levées depuis ce mercredi matin, mais la prudence reste de mise - illustration infonormandie
La perturbation hivernale marque le pas en Seine-Maritime. Depuis 10h15 ce mercredi 7 janvier, le département est placé en vigilance jaune « neige-verglas » par Météo-France. Une évolution qui permet une reprise progressive de la circulation sur l’ensemble du réseau routier.
Les restrictions mises en place la veille, concernant aussi bien les poids lourds que les véhicules légers, ont été levées dans la matinée. Le trafic retrouve ainsi des conditions plus fluides, même si des zones ponctuellement glissantes peuvent subsister.
Transports scolaires : reprise demain jeudi
Seule exception à ce retour à la normale : les transports scolaires, qui restent suspendus pour l’ensemble de la journée de mercredi. « Ils reprendront le 8 janvier au matin », prévoit la préfecture dans son bulletin de situation de ce mercredi matin.
Du côté des secours, la matinée a été relativement calme. Les sapeurs-pompiers ont été peu sollicités pour des interventions liées aux conditions météorologiques, tandis que les services de l’État et les collectivités restent mobilisés pour sécuriser les axes et accompagner les usagers.
Les autorités appellent toutefois à la prudence, notamment lors des déplacements non essentiels.
