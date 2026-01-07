Neige et verglas : reprise des transports scolaires demain jeudi, annonce la préfecture de Seine-Maritime

Seule exception à ce retour à la normale : les transports scolaires, qui restent suspendus pour l’ensemble de la journée de mercredi. « Ils reprendront le 8 janvier au matin », prévoit la préfecture dans son bulletin de situation de ce mercredi matin.



Du côté des secours, la matinée a été relativement calme. Les sapeurs-pompiers ont été peu sollicités pour des interventions liées aux conditions météorologiques, tandis que les services de l’État et les collectivités restent mobilisés pour sécuriser les axes et accompagner les usagers.



Les autorités appellent toutefois à la prudence, notamment lors des déplacements non essentiels.

