Neige et verglas : les informations clés de ce mardi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Vigilance toujours élevée, transports scolaires suspendus, restrictions de circulation et difficultés ponctuelles sur le réseau routier : l’épisode neige-verglas a marqué la journée de ce mardi en Seine-Maritime et dans l’Eure, avec un risque de dégradation à nouveau attendu en soirée et dans la nuit.

