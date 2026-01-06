Neige et verglas : les informations clés de ce mardi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Conditions météo et vigilance
Circulation et restrictions
En Seine-Maritime, les transports scolaires ne circulent pas aujourd’hui en raison des chaussées glissantes et des prévisions persistantes de neige et verglas InfoNormandie
Dans l’**Eure, des restrictions de circulation pour les poids lourds sont réactivées, avec une vigilance orange prévue dans la nuit, et limitation de vitesse à 80 km/h sur plusieurs tronçons. InfoNormandie
La circulation sur les autoroutes A28 et A29 a connu des ralentissements et blocages hier, avec des opérations de déblocage et de traitement des chaussées, mais des zones particulièrement sensibles restent surveillées. InfoNormandie
Impacts et recommandation aux usagers
