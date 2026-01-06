Connectez-vous S'inscrire

Neige et verglas : les informations clés de ce mardi en Seine-Maritime et dans l'Eure


Vigilance toujours élevée, transports scolaires suspendus, restrictions de circulation et difficultés ponctuelles sur le réseau routier : l’épisode neige-verglas a marqué la journée de ce mardi en Seine-Maritime et dans l’Eure, avec un risque de dégradation à nouveau attendu en soirée et dans la nuit.



Mardi 6 Janvier 2026 - 20:56


La photo du jour : ce sont ces bus de ramassage scolaire bloqués depuis lundi sur leur parking en raison de la neige et du verglas - Photo Région Normandie
La perturbation hivernale qui touche la Normandie depuis lundi reste bien présente aujourd’hui, avec des conditions routières encore délicates et des mesures de précaution renforcées sur plusieurs départements. Résumé de ce mardi 6 janvier en Seine-Maritime et dans l'Eure. 

Conditions météo et vigilance

Depuis ce mardi matin, la Seine-Maritime est toujours en vigilance orange neige-verglas, avec un rappel à la plus grande prudence pour les déplacement et une suspension des transports scolaire  maintenue pour l’ensemble de la journée. Dans l’ Eure, la vigilance neige-verglas est repassée en jaune, avant un nouveau passage possible en orange dans la nuit, les températures descendant à nouveau en dessous de zéro et favorisant le risque de regel.

Circulation et restrictions

Sur les axes routiers principaux, la situation reste complexe :

  • En Seine-Maritime, les transports scolaires ne circulent pas aujourd’hui en raison des chaussées glissantes et des prévisions persistantes de neige et verglas InfoNormandie

  • Dans l’**Eure, des restrictions de circulation pour les poids lourds sont réactivées, avec une vigilance orange prévue dans la nuit, et limitation de vitesse à 80 km/h sur plusieurs tronçons. InfoNormandie

  • La circulation sur les autoroutes A28 et A29 a connu des ralentissements et blocages hier, avec des opérations de déblocage et de traitement des chaussées, mais des zones particulièrement sensibles restent surveillées. InfoNormandie


Impacts et recommandation aux usagers

La neige persistante sur le sol gelé, combinée à des températures très basses, entraîne un risque marqué de verglas, notamment en soirées et aux premières heures du matin, rendant les déplacements encore délicats. Les autorités recommandent de réduire au maximum les trajets non essentiels, de consulter régulièrement les bulletins météo et l’état des routes, et de s’informer via les canaux officiels pour suivre l’évolution de la situation.
 




Mots clés : circulation, Eure, météo, neige, poids lourds, Seine-Maritime, transports scolaires, verglas, vigilance orange





06/01/2026

