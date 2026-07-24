Narcotrafic : les caméras du port du Havre désormais en direct avec la police et les douanes

Une nouvelle étape est franchie dans la lutte contre le narcotrafic au port du Havre. Depuis le 15 juillet 2026, les forces de sécurité intérieure et les douanes peuvent consulter en temps réel les images de vidéoprotection exploitées par HAROPA PORT.

Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 à 19:05