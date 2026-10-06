Mouvement lycéen en Seine-Maritime : près de 6 500 manifestants selon la préfecture

Les manifestations organisées dans le cadre du mouvement lycéen ont rassemblé près de 6 500 personnes en Seine-Maritime ce mardi 6 octobre 2026, selon la préfecture. Rouen a réuni 4 200 manifestants, Le Havre 1 300, Dieppe 630, Bolbec 200 et Fécamp 150.



Déclarés en préfecture, ces rassemblements se sont déroulés sans incidents majeurs. Dans un communiqué de presse, les services de l’État soulignent le travail préparatoire et l’encadrement des organisations syndicales, qui ont permis aux participants d’exprimer leurs revendications dans de bonnes conditions.