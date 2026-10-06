Mouvement lycéen en Seine-Maritime : près de 6 500 manifestants selon la préfecture

Les manifestations organisées dans le cadre du mouvement lycéen ont rassemblé près de 6 500 personnes en Seine-Maritime ce mardi 6 octobre 2026, selon la préfecture. Rouen a réuni 4 200 manifestants, Le Havre 1 300, Dieppe 630, Bolbec 200 et Fécamp 150.
Déclarés en préfecture, ces rassemblements se sont déroulés sans incidents majeurs. Dans un communiqué de presse, les services de l’État soulignent le travail préparatoire et l’encadrement des organisations syndicales, qui ont permis aux participants d’exprimer leurs revendications dans de bonnes conditions.
Déclarés en préfecture, ces rassemblements se sont déroulés sans incidents majeurs. Dans un communiqué de presse, les services de l’État soulignent le travail préparatoire et l’encadrement des organisations syndicales, qui ont permis aux participants d’exprimer leurs revendications dans de bonnes conditions.
Six interpellations dans le département
Plus de 330 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Selon la préfecture, ils sont intervenus auprès d’individus identifiés comme ayant l’intention de commettre des violences. Six personnes ont été interpellées : trois à Rouen, deux au Havre et une à Fécamp. Les faits qui leurs sont reprochés concernent des tentatives d’incendie, la dissimulation du visage, le transport d’un engin incendiaire et le port d’armes.
La préfecture oppose cette journée aux violences observées lors des précédents rassemblements aux abords des établissements scolaires. Elle rappelle que l’arrêté interdisant les rassemblements non déclarés près de ces établissements a été validé par le tribunal administratif de Rouen lundi 5 octobre.
Le préfet réaffirme également son soutien aux personnels victimes d’agressions, notamment la semaine dernière. Il indique que le dialogue engagé avec les représentants lycéens se poursuivra dans les prochains jours, afin que leurs revendications puissent être entendues.
La préfecture oppose cette journée aux violences observées lors des précédents rassemblements aux abords des établissements scolaires. Elle rappelle que l’arrêté interdisant les rassemblements non déclarés près de ces établissements a été validé par le tribunal administratif de Rouen lundi 5 octobre.
Le préfet réaffirme également son soutien aux personnels victimes d’agressions, notamment la semaine dernière. Il indique que le dialogue engagé avec les représentants lycéens se poursuivra dans les prochains jours, afin que leurs revendications puissent être entendues.
De nombreux lycées doivent rouvrir mercredi
De nombreux lycées jusqu’ici fermés accueilleront de nouveau leurs élèves ce mercredi 7 octobre, annonce la préfecture. Quelques établissements resteront toutefois fermés en raison des dégradations subies ou de problèmes de sécurité.
Le communiqué ne précise pas lesquels. Les informations pratiques doivent être communiquées aux familles et aux élèves par les services de l’Éducation nationale.
Le communiqué ne précise pas lesquels. Les informations pratiques doivent être communiquées aux familles et aux élèves par les services de l’Éducation nationale.