Eure : la manifestation « Stop Pesticides » autorisée près de l’usine Syngenta

La proximité du site industriel, classé Seveso seuil haut, conduit la préfecture à instaurer plusieurs périmètres de sécurité. Dans la zone concernée à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne, les rassemblements hors de la RD 6015 seront interdits du vendredi 2 octobre à midi au dimanche 4 octobre à 20 heures. Les abords immédiats des sites Syngenta seront également fermés à la circulation routière et piétonne.



D’autres interdictions concernent notamment l’alcool sur la voie publique, le camping, les armes, les artifices et le transport de produits dangereux, selon les secteurs et les horaires fixés par arrêtés. Des pompiers seront présents au plus près du cortège et un poste de commandement sera activé en préfecture.



Les habitants sont invités à limiter leurs déplacements, surtout samedi. L’accès aux domiciles et les déplacements professionnels seront garantis. Les commerces resteront accessibles, mais de fortes perturbations sont possibles.

