Incendies dans le Sud-Ouest : 20 nouveaux pompiers de l'Eure prennent la relève dans les Landes

Un nouveau détachement du SDIS de l'Eure a quitté Évreux ce lundi matin pour rejoindre les Landes, où les sapeurs-pompiers normands participent depuis plusieurs jours à la lutte contre les incendies de forêt.

Publié le Lundi 27 Juillet 2026 à 11:50