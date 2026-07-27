Incendies dans le Sud-Ouest : 20 nouveaux pompiers de l'Eure prennent la relève dans les Landes

Vingt sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (Sdis27) ont pris la route ce lundi matin, aux alentours de 9 heures, depuis la direction départementale, afin de relever leurs 20 collègues engagés depuis le jeudi 23 juillet dans le Sud-Ouest.
Initialement destinés à intervenir en Gironde, ces derniers avaient finalement été redéployés vers les Landes pour participer à la lutte contre les importants feux de forêt qui touchent le département.
Initialement destinés à intervenir en Gironde, ces derniers avaient finalement été redéployés vers les Landes pour participer à la lutte contre les importants feux de forêt qui touchent le département.
Une relève après plusieurs jours d'engagement
Le nouveau détachement rejoint à son tour le dispositif de renfort mobilisé aux côtés des services de secours locaux pour combattre les incendies qui sévissent dans le Sud-Ouest.
Les vingt sapeurs-pompiers de la première vague, engagés depuis jeudi dernier, doivent quant à eux regagner l'Eure dès demain mardi, au terme de plusieurs jours d'une intervention épuisante sur le front de ces incendies gigantesques.
Les vingt sapeurs-pompiers de la première vague, engagés depuis jeudi dernier, doivent quant à eux regagner l'Eure dès demain mardi, au terme de plusieurs jours d'une intervention épuisante sur le front de ces incendies gigantesques.