Incendies dans le Sud-Ouest : 20 nouveaux pompiers de l'Eure prennent la relève dans les Landes


Un nouveau détachement du SDIS de l'Eure a quitté Évreux ce lundi matin pour rejoindre les Landes, où les sapeurs-pompiers normands participent depuis plusieurs jours à la lutte contre les incendies de forêt.


Publié le Lundi 27 Juillet 2026 à 11:50



La relève a quitté l'Eure ce lundi matin, direction le Sud-Ouest - Photo ©Sdis27
La relève a quitté l'Eure ce lundi matin, direction le Sud-Ouest - Photo ©Sdis27
Vingt sapeurs-pompiers du  Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (Sdis27) ont pris la route ce lundi matin, aux alentours de 9 heures, depuis la direction départementale, afin de relever leurs 20 collègues engagés depuis le jeudi 23 juillet dans le Sud-Ouest.

Initialement destinés à intervenir en Gironde, ces derniers avaient finalement été redéployés vers les Landes pour participer à la lutte contre les importants feux de forêt qui touchent le département.

Une relève après plusieurs jours d'engagement

Le nouveau détachement rejoint à son tour le dispositif de renfort mobilisé aux côtés des services de secours locaux pour combattre les incendies qui sévissent dans le Sud-Ouest.

Les vingt sapeurs-pompiers de la première vague, engagés depuis jeudi dernier, doivent quant à eux regagner l'Eure dès demain mardi, au terme de plusieurs jours d'une intervention épuisante sur le front de ces incendies gigantesques.


Tags : Eure, Gironde, incendies, pompiers, SDIS27, Sud-Uest

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