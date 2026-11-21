Un peu moins de 500 personnes ont participé à plusieurs rassemblements non déclarés à Rouen, ce samedi 21 novembre, malgré l’arrêté préfectoral interdisant les manifestations dans le centre-ville.
Un premier groupe d’environ 300 personnes, dont certaines avaient le visage dissimulé, s’est constitué à proximité du théâtre des Arts. Face aux tentatives répétées des manifestants de gagner le centre-ville, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les contenir, indique la préfecture de la Seine-Maritime.
Un premier groupe d’environ 300 personnes, dont certaines avaient le visage dissimulé, s’est constitué à proximité du théâtre des Arts. Face aux tentatives répétées des manifestants de gagner le centre-ville, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les contenir, indique la préfecture de la Seine-Maritime.
22 personnes interpellées dans l’après-midi
Un autre groupe, composé d’environ 150 personnes, a déambulé dans les rues du centre-ville. Plusieurs interpellations ont eu lieu. Au total, 22 personnes, dont deux mineurs, ont été interpellées au cours de l’après-midi, selon le bilan communiqué par la préfecture.
Au Havre, 200 manifestants dans le calme
La situation a été tout autre au Havre, où une manifestation déclarée a réuni quelque 200 personnes devant l’hôtel de ville. Le rassemblement, statique, s’est achevé vers 15 heures sans incident.
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