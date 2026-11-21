Un peu moins de 500 personnes ont participé à plusieurs rassemblements non déclarés à Rouen, ce samedi 21 novembre, malgré l’arrêté préfectoral interdisant les manifestations dans le centre-ville.



Un premier groupe d’environ 300 personnes, dont certaines avaient le visage dissimulé, s’est constitué à proximité du théâtre des Arts. Face aux tentatives répétées des manifestants de gagner le centre-ville, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les contenir, indique la préfecture de la Seine-Maritime.