Un accident domestique aux graves conséquences s’est produit vendredi 20 novembre dans une habitation de Brionne (Eure). Un petit garçon de 15 mois a été grièvement brûlé sur le corps, vraisemblablement après avoir été accidentellement ébouillanté par de l’eau provenant d’une casserole, selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis).



Les sapeurs-pompiers, appelés vers 20 h 30 au domicile familial, ont pris en charge l’enfant dont l’état de santé a nécessité l’intervention d’une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).