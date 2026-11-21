Un accident domestique aux graves conséquences s’est produit vendredi 20 novembre dans une habitation de Brionne (Eure). Un petit garçon de 15 mois a été grièvement brûlé sur le corps, vraisemblablement après avoir été accidentellement ébouillanté par de l’eau provenant d’une casserole, selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis).
Les sapeurs-pompiers, appelés vers 20 h 30 au domicile familial, ont pris en charge l’enfant dont l’état de santé a nécessité l’intervention d’une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).
Les sapeurs-pompiers, appelés vers 20 h 30 au domicile familial, ont pris en charge l’enfant dont l’état de santé a nécessité l’intervention d’une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).
Transféré dans un hôpital parisien
Après avoir reçu des soins sur place, le garçonnet a été transporté en urgence absolue vers l’hôpital Armand-Trousseau, dans le 12ᵉ arrondissement de Paris, spécialisé dans la prise en charge des enfants.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir les circonstances précises de cet accident.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir les circonstances précises de cet accident.
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