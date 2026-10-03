Manifestation contre les pesticides dans l’Eure : 8 000 participants, aucun blessé ni dégât

Si certains participants se sont écartés du parcours et du programme prévus, aucune dégradation ni aucun blessé ne sont à déplorer, se félicite la préfecture de l’Eure - Photo Préfet de l’Eure/X
Jusqu’à 8 000 personnes ont participé à la manifestation « Stop Pesticides », sur la RD 6015 entre Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne, dans l’Eure, selon le dernier bilan communiqué aux environs de 21 heures par la préfecture. Le cortège était organisé par la Confédération paysanne, Cancer colère, le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest et les Soulèvements de la terre.
La préfecture indique finalement que les principaux engagements pris par les organisateurs ont été tenus. Si certains participants se sont écartés du parcours et du programme prévus, aucune dégradation ni aucun blessé ne sont à déplorer.
La préfecture indique finalement que les principaux engagements pris par les organisateurs ont été tenus. Si certains participants se sont écartés du parcours et du programme prévus, aucune dégradation ni aucun blessé ne sont à déplorer.
Deux débordements signalés
Les services de l’État rapportent un mouvement de certains individus vers les forces de l’ordre, en dehors de la zone autorisée et en direction du site de Syngenta. Le préfet Xavier Delarue indique avoir engagé des moyens de dissuasion, qu’il qualifie de « proportionnés », pour rétablir le calme.
Un rassemblement musical non autorisé a également réuni plusieurs centaines de personnes dans le champ prévu pour permettre au cortège de faire demi-tour. Le préfet a mis en demeure les organisateurs de quitter les lieux, sous peine d’une évacuation. Le communiqué ne précise pas si le champ a depuis été libéré.
Un rassemblement musical non autorisé a également réuni plusieurs centaines de personnes dans le champ prévu pour permettre au cortège de faire demi-tour. Le préfet a mis en demeure les organisateurs de quitter les lieux, sous peine d’une évacuation. Le communiqué ne précise pas si le champ a depuis été libéré.
1 450 gendarmes et 121 sapeurs-pompiers mobilisés
La proximité de l’entreprise Syngenta, classée Seveso seuil haut, de la ligne ferroviaire Paris-Rouen et de la Seine avait conduit les autorités à préparer un important dispositif de sécurité et de secours.
Au total, 1 450 gendarmes et 121 sapeurs-pompiers, dont deux médecins et six infirmiers, ont été mobilisés, ainsi qu’une équipe du SAMU 27. Le préfet a salué leur engagement et celui des élus locaux impliqués dans le déroulement de la manifestation.
Au total, 1 450 gendarmes et 121 sapeurs-pompiers, dont deux médecins et six infirmiers, ont été mobilisés, ainsi qu’une équipe du SAMU 27. Le préfet a salué leur engagement et celui des élus locaux impliqués dans le déroulement de la manifestation.
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