Manifestation contre les pesticides dans l’Eure : 8 000 participants, aucun blessé ni dégât

Jusqu’à 8 000 personnes ont participé à la manifestation « Stop Pesticides », sur la RD 6015 entre Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne, dans l’Eure, selon le dernier bilan communiqué aux environs de 21 heures par la préfecture. Le cortège était organisé par la Confédération paysanne, Cancer colère, le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest et les Soulèvements de la terre.



La préfecture indique finalement que les principaux engagements pris par les organisateurs ont été tenus. Si certains participants se sont écartés du parcours et du programme prévus, aucune dégradation ni aucun blessé ne sont à déplorer.