Manifestation « Stop pesticides » à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne : ce qu’il faut savoir pour circuler ce samedi

La mobilisation « Stop Pesticides » doit perturber les déplacements ce samedi 3 octobre dans les deux communes de l’Eure. Parcours, accès aux commerces, zones interdites : les principales mesures à retenir.

Publié le Samedi 3 Octobre 2026 à 11:09