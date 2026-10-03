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Tags : « Stop Pesticides », Eure, Gaillon, Saint-Pierre-la-Garenne


Manifestation « Stop pesticides » à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne : ce qu’il faut savoir pour circuler ce samedi


La mobilisation « Stop Pesticides » doit perturber les déplacements ce samedi 3 octobre dans les deux communes de l’Eure. Parcours, accès aux commerces, zones interdites : les principales mesures à retenir.


Publié le Samedi 3 Octobre 2026 à 11:09


Les services de sécurité et de secours sont déjà en place ce samedi matin - Photo ©Préfet de l'Eure/Facebook
Les services de sécurité et de secours sont déjà en place ce samedi matin - Photo ©Préfet de l'Eure/Facebook
Plusieurs milliers de manifestants sont attendus aujourd'hui samedi à partir de midi au rond-point proche du centre de secours, à l’intersection des RD 6015 et RD 316. Le cortège s’élancera à 14 heures sur la RD 6015 jusqu’à un point de vue sur le site de Syngenta, avant de revenir au départ. Le parcours représente six kilomètres, avec une dispersion prévue à 18 heures.

LIRE AUSSI : Eure : la manifestation « Stop Pesticides » autorisée près de l’usine Syngenta

La préfecture recommande de limiter les déplacements dans le secteur ce samedi. L’accès des riverains à leur domicile et les déplacements professionnels seront garantis. Les zones commerciales resteront accessibles, mais leur accès pourra être fortement perturbé.
 


Des abords de Syngenta interdits aux véhicules et aux piétons

Une zone d’exclusion est instaurée à proximité immédiate des sites industriels Syngenta, classés Seveso seuil haut. La circulation routière et piétonne y est interdite jusqu’au dimanche 4 octobre à 20 heures. Cette mesure concerne le périmètre défini autour des installations, et non l’ensemble des deux communes.

Dans le périmètre de restriction des manifestations à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne, les rassemblements et attroupements en dehors de la RD 6015 sont également interdits jusqu’au dimanche à 20 heures. La consommation d’alcool sur la voie publique y est prohibée jusqu’au dimanche à 18 heures.

Camping, chasse, artifices : les autres restrictions

Le camping et le caravaning sont interdits jusqu’au lundi 5 octobre à 6 heures dans six communes : Gaillon, Saint-Pierre-la-Garenne, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Val-d’Hazey, Port-Mort et Courcelles-sur-Seine. La chasse est interdite ce samedi dans ces mêmes communes, à l’exception de Val-d’Hazey.

Dans une zone plus large, dite « contrôlée », plusieurs interdictions s’appliquent :

Jusqu’au lundi 5 octobre à 8 heures : transport et utilisation d’armes, de munitions, d’objets pouvant servir d’armes et d’artifices. Le transport et la détention d’accessoires destinés à dissimuler le visage sont également interdits.

Jusqu’au dimanche 4 octobre à midi : transport et utilisation de carburant et de produits corrosifs, explosifs ou chimiques en conditionnement transportable.

Un dispositif de secours avancé est prévu, avec des sapeurs-pompiers au plus près du cortège. Un poste de commandement sera activé en préfecture pendant toute la manifestation.


LES INFOS A CONNAÎTRE
La manifestation « Stop pesticides » doit emprunter la RD 6015 à partir de 14 heures, avec un retour au point de départ et une dispersion prévue à 18 heures. De fortes perturbations sont à prévoir : la préfecture recommande de limiter les déplacements dans le secteur.

Abords immédiats des sites Syngenta : circulation des véhicules et des piétons interdite dans la zone d’exclusion jusqu’au dimanche 4 octobre à 20 heures.

Rassemblements hors de la RD 6015 : interdits dans le périmètre défini à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne jusqu’au dimanche à 20 heures.

Alcool sur la voie publique : consommation interdite dans le périmètre concerné jusqu’au dimanche à 18 heures.

Autres interdictions : camping et caravaning, chasse ce samedi, ainsi que transport et utilisation d’armes, d’artifices et de produits dangereux, selon les périmètres fixés par la préfecture.

L’accès des riverains à leur domicile et les déplacements professionnels restent garantis. Les commerces demeurent accessibles, mais leur accès pourra être fortement perturbé.

 



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