Manifestation « Stop pesticides » à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne : ce qu’il faut savoir pour circuler ce samedi

Les services de sécurité et de secours sont déjà en place ce samedi matin - Photo ©Préfet de l'Eure/Facebook
Plusieurs milliers de manifestants sont attendus aujourd'hui samedi à partir de midi au rond-point proche du centre de secours, à l’intersection des RD 6015 et RD 316. Le cortège s’élancera à 14 heures sur la RD 6015 jusqu’à un point de vue sur le site de Syngenta, avant de revenir au départ. Le parcours représente six kilomètres, avec une dispersion prévue à 18 heures.
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La préfecture recommande de limiter les déplacements dans le secteur ce samedi. L’accès des riverains à leur domicile et les déplacements professionnels seront garantis. Les zones commerciales resteront accessibles, mais leur accès pourra être fortement perturbé.
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La préfecture recommande de limiter les déplacements dans le secteur ce samedi. L’accès des riverains à leur domicile et les déplacements professionnels seront garantis. Les zones commerciales resteront accessibles, mais leur accès pourra être fortement perturbé.
⚡️ 3 octobre - Des syndicats, ONGS, associations appuient la mobilisation Internationale Stop pesticides devant le site Syngenta à Saint-Pierre-la-Garenne (Eure) !— Union syndicale Solidaires (@UnionSolidaires) September 30, 2026
Alors que la mobilisation pour la date "Stop pesticides" du 3 octobre devant le site Syngenta à… pic.twitter.com/wdIcoREWim
Des abords de Syngenta interdits aux véhicules et aux piétons
Une zone d’exclusion est instaurée à proximité immédiate des sites industriels Syngenta, classés Seveso seuil haut. La circulation routière et piétonne y est interdite jusqu’au dimanche 4 octobre à 20 heures. Cette mesure concerne le périmètre défini autour des installations, et non l’ensemble des deux communes.
Dans le périmètre de restriction des manifestations à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne, les rassemblements et attroupements en dehors de la RD 6015 sont également interdits jusqu’au dimanche à 20 heures. La consommation d’alcool sur la voie publique y est prohibée jusqu’au dimanche à 18 heures.
Dans le périmètre de restriction des manifestations à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne, les rassemblements et attroupements en dehors de la RD 6015 sont également interdits jusqu’au dimanche à 20 heures. La consommation d’alcool sur la voie publique y est prohibée jusqu’au dimanche à 18 heures.
Camping, chasse, artifices : les autres restrictions
Le camping et le caravaning sont interdits jusqu’au lundi 5 octobre à 6 heures dans six communes : Gaillon, Saint-Pierre-la-Garenne, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Val-d’Hazey, Port-Mort et Courcelles-sur-Seine. La chasse est interdite ce samedi dans ces mêmes communes, à l’exception de Val-d’Hazey.
Dans une zone plus large, dite « contrôlée », plusieurs interdictions s’appliquent :
Jusqu’au lundi 5 octobre à 8 heures : transport et utilisation d’armes, de munitions, d’objets pouvant servir d’armes et d’artifices. Le transport et la détention d’accessoires destinés à dissimuler le visage sont également interdits.
Jusqu’au dimanche 4 octobre à midi : transport et utilisation de carburant et de produits corrosifs, explosifs ou chimiques en conditionnement transportable.
Un dispositif de secours avancé est prévu, avec des sapeurs-pompiers au plus près du cortège. Un poste de commandement sera activé en préfecture pendant toute la manifestation.
Dans une zone plus large, dite « contrôlée », plusieurs interdictions s’appliquent :
Jusqu’au lundi 5 octobre à 8 heures : transport et utilisation d’armes, de munitions, d’objets pouvant servir d’armes et d’artifices. Le transport et la détention d’accessoires destinés à dissimuler le visage sont également interdits.
Jusqu’au dimanche 4 octobre à midi : transport et utilisation de carburant et de produits corrosifs, explosifs ou chimiques en conditionnement transportable.
Un dispositif de secours avancé est prévu, avec des sapeurs-pompiers au plus près du cortège. Un poste de commandement sera activé en préfecture pendant toute la manifestation.
LES INFOS A CONNAÎTRE
La manifestation « Stop pesticides » doit emprunter la RD 6015 à partir de 14 heures, avec un retour au point de départ et une dispersion prévue à 18 heures. De fortes perturbations sont à prévoir : la préfecture recommande de limiter les déplacements dans le secteur.
► Abords immédiats des sites Syngenta : circulation des véhicules et des piétons interdite dans la zone d’exclusion jusqu’au dimanche 4 octobre à 20 heures.
► Rassemblements hors de la RD 6015 : interdits dans le périmètre défini à Gaillon et Saint-Pierre-la-Garenne jusqu’au dimanche à 20 heures.
► Alcool sur la voie publique : consommation interdite dans le périmètre concerné jusqu’au dimanche à 18 heures.
► Autres interdictions : camping et caravaning, chasse ce samedi, ainsi que transport et utilisation d’armes, d’artifices et de produits dangereux, selon les périmètres fixés par la préfecture.
► L’accès des riverains à leur domicile et les déplacements professionnels restent garantis. Les commerces demeurent accessibles, mais leur accès pourra être fortement perturbé.