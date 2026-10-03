Un motard de 28 ans tué dans un accident sur l’A150 à Canteleu, près de Rouen

Un accident entre une moto et une voiture a coûté la vie à un homme de 28 ans, dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’A150 en Seine-Maritime.

Publié le Samedi 3 Octobre 2026 à 08:37