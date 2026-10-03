Un motard de 28 ans tué dans un accident sur l’A150 à Canteleu, près de Rouen

Un motard a perdu la vie dans un accident impliquant une voiture sur l’autoroute A150, à hauteur de Canteleu, dans le sens Rouen–Yvetot. Les secours ont été appelés vers 2 h 30, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le jeune homme était en arrêt cardio-respiratoire. Son décès a été constaté par le médecin du SMUR. Les deux hommes qui se trouvaient dans la voiture sont indemnes.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le jeune homme était en arrêt cardio-respiratoire. Son décès a été constaté par le médecin du SMUR. Les deux hommes qui se trouvaient dans la voiture sont indemnes.
La circulation coupée vers Barentin
La circulation dans le sens Rouen–Barentin a été interrompue le temps des constatations. Onze sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés pour porter secours et baliser les lieux, aux côtés du SMUR, de la DIR Nord-Ouest et de la police.
Une enquête, destinées à déterminer les circonstances précises de l’accident, a été ouverte par les services de police rouennais.
Une enquête, destinées à déterminer les circonstances précises de l’accident, a été ouverte par les services de police rouennais.