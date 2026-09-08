Manche : un parapentiste meurt après être tombé en mer près du cap de Carteret

Le parapentiste a d’abord été récupéré par le canot des sapeurs-pompiers, puis transféré à bord du bateau de la SNSM afin de recevoir les premiers soins. Il a ensuite été ramené au port de Carteret, où l’équipe médicale transportée par Dragon 50 l’a pris en charge.



Malgré les efforts déployés pour le réanimer, son décès a été constaté en milieu d’après-midi. Son identité et les circonstances précises de sa chute en mer n’ont pas été communiquées.



Source : préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.