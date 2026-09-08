 

Manche : un parapentiste meurt après être tombé en mer près du cap de Carteret


Un parapentiste a été retrouvé en mer au large de Barneville-Carteret, dans la Manche. Malgré l’intervention rapide des secours et plusieurs tentatives de réanimation, il n’a pas survécu.


Publié le Mardi 8 Septembre 2026 à 18:59


Les secours ne sont pas parvenus à réanimer la victime- illustration
Les secours ne sont pas parvenus à réanimer la victime- illustration
Un témoin a signalé la présence d’un parapentiste en mer, à proximité du cap de Carteret, lundi 7 septembre dans l’après-midi. Informé par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Manche (Codis 50), le CROSS Jobourg a immédiatement coordonné les opérations.

Le canot semi-rigide SNS 7-017 Père Husson II, de la station SNSM de Barneville-Carteret, a été envoyé sur place. Les sapeurs-pompiers ont parallèlement engagé le canot de sauvetage léger de Barneville, tandis que l’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile décollait avec une équipe médicale à son bord.

​Les tentatives de réanimation restent vaines

Le parapentiste a d’abord été récupéré par le canot des sapeurs-pompiers, puis transféré à bord du bateau de la SNSM afin de recevoir les premiers soins. Il a ensuite été ramené au port de Carteret, où l’équipe médicale transportée par Dragon 50 l’a pris en charge.

Malgré les efforts déployés pour le réanimer, son décès a été constaté en milieu d’après-midi. Son identité et les circonstances précises de sa chute en mer n’ont pas été communiquées.

Source : préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.


Tags : Carteret, Manche, parapentiste, préfecture maritime

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