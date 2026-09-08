Manche : un parapentiste meurt après être tombé en mer près du cap de Carteret

Un témoin a signalé la présence d’un parapentiste en mer, à proximité du cap de Carteret, lundi 7 septembre dans l’après-midi. Informé par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Manche (Codis 50), le CROSS Jobourg a immédiatement coordonné les opérations.
Le canot semi-rigide SNS 7-017 Père Husson II, de la station SNSM de Barneville-Carteret, a été envoyé sur place. Les sapeurs-pompiers ont parallèlement engagé le canot de sauvetage léger de Barneville, tandis que l’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile décollait avec une équipe médicale à son bord.
Le canot semi-rigide SNS 7-017 Père Husson II, de la station SNSM de Barneville-Carteret, a été envoyé sur place. Les sapeurs-pompiers ont parallèlement engagé le canot de sauvetage léger de Barneville, tandis que l’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile décollait avec une équipe médicale à son bord.
Les tentatives de réanimation restent vaines
Le parapentiste a d’abord été récupéré par le canot des sapeurs-pompiers, puis transféré à bord du bateau de la SNSM afin de recevoir les premiers soins. Il a ensuite été ramené au port de Carteret, où l’équipe médicale transportée par Dragon 50 l’a pris en charge.
Malgré les efforts déployés pour le réanimer, son décès a été constaté en milieu d’après-midi. Son identité et les circonstances précises de sa chute en mer n’ont pas été communiquées.
Source : préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Malgré les efforts déployés pour le réanimer, son décès a été constaté en milieu d’après-midi. Son identité et les circonstances précises de sa chute en mer n’ont pas été communiquées.
Source : préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.