Manche : isolée par la marée, une personne hélitreuillée à Saint-Vaast-la-Hougue

À son arrivée, l’équipage de l’hélicoptère a procédé à l’hélitreuillage de la personne en difficulté. Celle-ci a ensuite été déposée sur la plage, où elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers.



La préfecture maritime rappelle que la mer peut rapidement encercler les promeneurs et les pêcheurs à pied. Quelques minutes peuvent suffire pour se retrouver coupé du rivage, en particulier dans les secteurs soumis à de forts mouvements de marée.



Cette vigilance concerne également les baigneurs, alors que les CROSS de la façade Manche-mer du Nord enregistrent traditionnellement une forte hausse des opérations d’assistance et de sauvetage pendant la période estivale.