Manche : isolée par la marée, une personne hélitreuillée à Saint-Vaast-la-Hougue

Une importante opération de secours a été déclenchée, dimanche 19 juillet dans la matinée, à Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche. Une personne s’est retrouvée isolée par la marée dans le secteur de l’anse du Cul-du-Loup.
Prévenu par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Manche, le CROSS Jobourg a coordonné l’intervention. L’hélicoptère Belligou de la Marine nationale, basé à Maupertus, a été envoyé sur place, ainsi qu’un véhicule de secours, un canot léger des sapeurs-pompiers et le semi-rigide Jacques Armengaud de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue.
Prévenu par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Manche, le CROSS Jobourg a coordonné l’intervention. L’hélicoptère Belligou de la Marine nationale, basé à Maupertus, a été envoyé sur place, ainsi qu’un véhicule de secours, un canot léger des sapeurs-pompiers et le semi-rigide Jacques Armengaud de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue.
Ramenée sur la plage par hélicoptère
À son arrivée, l’équipage de l’hélicoptère a procédé à l’hélitreuillage de la personne en difficulté. Celle-ci a ensuite été déposée sur la plage, où elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers.
La préfecture maritime rappelle que la mer peut rapidement encercler les promeneurs et les pêcheurs à pied. Quelques minutes peuvent suffire pour se retrouver coupé du rivage, en particulier dans les secteurs soumis à de forts mouvements de marée.
Cette vigilance concerne également les baigneurs, alors que les CROSS de la façade Manche-mer du Nord enregistrent traditionnellement une forte hausse des opérations d’assistance et de sauvetage pendant la période estivale.
La préfecture maritime rappelle que la mer peut rapidement encercler les promeneurs et les pêcheurs à pied. Quelques minutes peuvent suffire pour se retrouver coupé du rivage, en particulier dans les secteurs soumis à de forts mouvements de marée.
Cette vigilance concerne également les baigneurs, alors que les CROSS de la façade Manche-mer du Nord enregistrent traditionnellement une forte hausse des opérations d’assistance et de sauvetage pendant la période estivale.