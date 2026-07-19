Manche : isolée par la marée, une personne hélitreuillée à Saint-Vaast-la-Hougue


Une personne encerclée par la marée dans l’anse du Cul-du-Loup a été secourue par l’hélicoptère de la Marine nationale, ce dimanche matin.



Dimanche 19 Juillet 2026 - 15:52


L’hélicoptère Belligou de la Marine nationale - photo Préfecture maritime
L’hélicoptère Belligou de la Marine nationale - photo Préfecture maritime
Une importante opération de secours a été déclenchée, dimanche 19 juillet dans la matinée, à Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche. Une personne s’est retrouvée isolée par la marée dans le secteur de l’anse du Cul-du-Loup.

Prévenu par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Manche, le CROSS Jobourg a coordonné l’intervention. L’hélicoptère Belligou de la Marine nationale, basé à Maupertus, a été envoyé sur place, ainsi qu’un véhicule de secours, un canot léger des sapeurs-pompiers et le semi-rigide Jacques Armengaud de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue.

​Ramenée sur la plage par hélicoptère

À son arrivée, l’équipage de l’hélicoptère a procédé à l’hélitreuillage de la personne en difficulté. Celle-ci a ensuite été déposée sur la plage, où elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers.

La préfecture maritime rappelle que la mer peut rapidement encercler les promeneurs et les pêcheurs à pied. Quelques minutes peuvent suffire pour se retrouver coupé du rivage, en particulier dans les secteurs soumis à de forts mouvements de marée.

Cette vigilance concerne également les baigneurs, alors que les CROSS de la façade Manche-mer du Nord enregistrent traditionnellement une forte hausse des opérations d’assistance et de sauvetage pendant la période estivale.



Tags : Belligou, Manche, Maree, Marine nationale, pêcheur à pied, sauvetage


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