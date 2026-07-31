Louviers : une canalisation de gaz arrachée sur le chantier du lycée Decrétot

La fuite de gaz a nécessité la mise à l'abri de cinq personnes, ce vendredi matin au lycée Decrétot à Louviers. La conduite a été endommagée par un engin de chantier.

Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 à 15:17