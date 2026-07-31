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Louviers : une canalisation de gaz arrachée sur le chantier du lycée Decrétot


La fuite de gaz a nécessité la mise à l'abri de cinq personnes, ce vendredi matin au lycée Decrétot à Louviers. La conduite a été endommagée par un engin de chantier.


Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 à 15:17



Les sapeurs-pompiers ont sécurisé les lieux tandis que les agents de GrDF colmataient la fuite - Illustration © infoNormandie
Les sapeurs-pompiers ont sécurisé les lieux tandis que les agents de GrDF colmataient la fuite - Illustration © infoNormandie
Une fuite de gaz s’est produite ce vendredi matin au lycée professionnel Jean-Baptiste Decrétot, à Louviers (Eure). Cinq personnes ont été évacuées par précaution.

Une canalisation alimentée sous une pression de quatre bars a été accidentellement arrachée par un engin de chantier, vers 10 h 20. Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont aussitôt sécurisé les abords de l’établissement.

Les agents de GRDF sont intervenus pour colmater la fuite. La remise en état définitive de la conduite sera réalisée ultérieurement.

Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, qui s’est achevée vers 11 h 45. Aucun blessé n’est à déplorer.



Tags : Eure, faits divers, fuite de gaz, Louviers, Lycée Decrétot, pompiers

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