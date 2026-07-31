Normandie : douze personnes et deux chiens sauvés de la marée dans le Cotentin

Deux groupes de promeneurs ont été pris au piège jeudi au large de Gouville-sur-Mer et d’Hauteville-sur-Mer. L’hélicoptère Dragon 50 et les sauveteurs de la SNSM ont été mobilisés.

Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 à 14:53