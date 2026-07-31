Normandie : douze personnes et deux chiens sauvés de la marée dans le Cotentin

Les promeneurs en difficulté ont été hélitreuillés par Dragon 50, l'hélicoptère de la Sécurité civile - Illustration © Adobe Stock
La marée montante a nécessité deux opérations de sauvetage successives sur la côte ouest du Cotentin, dans la Manche. Au total, douze personnes et deux chiens ont été secourus, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Peu avant 13 heures, cinq membres d’une même famille et leurs deux chiens se sont retrouvés réfugiés sur un rocher, à plus de deux kilomètres du rivage, au large de Gouville-sur-Mer. Le CROSS Jobourg a mobilisé l’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile, les sapeurs-pompiers de la Manche et la vedette SNS 449 Sénéquet de la station SNSM locale.
Peu avant 13 heures, cinq membres d’une même famille et leurs deux chiens se sont retrouvés réfugiés sur un rocher, à plus de deux kilomètres du rivage, au large de Gouville-sur-Mer. Le CROSS Jobourg a mobilisé l’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile, les sapeurs-pompiers de la Manche et la vedette SNS 449 Sénéquet de la station SNSM locale.
Sept promeneurs hélitreuillés à Hauteville-sur-Mer
Trois personnes et les deux animaux ont été hélitreuillés puis déposés sur la plage. Les deux autres membres de la famille ont été récupérés par les sauveteurs en mer. L’une des personnes secourues a ensuite été prise en charge par un véhicule des sapeurs-pompiers.
Un peu plus tard, un second groupe a été signalé en difficulté au large d’Hauteville-sur-Mer. Dragon 50 a de nouveau été engagé, aux côtés des sauveteurs de la station SNSM d’Hauteville-sur-Mer.
L’hélicoptère a effectué deux rotations pour treuiller sept personnes, toutes ramenées sur la plage. Aucun blessé grave n’est signalé.
Un peu plus tard, un second groupe a été signalé en difficulté au large d’Hauteville-sur-Mer. Dragon 50 a de nouveau été engagé, aux côtés des sauveteurs de la station SNSM d’Hauteville-sur-Mer.
L’hélicoptère a effectué deux rotations pour treuiller sept personnes, toutes ramenées sur la plage. Aucun blessé grave n’est signalé.
INFO+ --- Prudence avec les horaires de marée
La préfecture maritime rappelle que la mer peut remonter rapidement sur les plages et les bancs de sable. Elle recommande de consulter les horaires et coefficients de marée, de prévenir un proche de son itinéraire et de conserver un téléphone chargé dans une pochette étanche. En cas d’urgence en mer, le numéro à composer est le 196.
La préfecture maritime rappelle que la mer peut remonter rapidement sur les plages et les bancs de sable. Elle recommande de consulter les horaires et coefficients de marée, de prévenir un proche de son itinéraire et de conserver un téléphone chargé dans une pochette étanche. En cas d’urgence en mer, le numéro à composer est le 196.