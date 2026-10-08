Le Petit-Quevilly : il violente son ex-compagne et emmène leur enfant de force

Les policiers ont interpellé l'ex-conjoint alors avec l'enfant chez un proche - Illustration © Adobe Stock
Une femme a été victime de violences à son domicile du Petit-Quevilly, dimanche 4 octobre au matin. Son ex-conjoint lui a dérobé les clés de son véhicule avant d’emmener de force leur enfant.
Alors qu’elle tentait de s’interposer, l’homme l’a percutée à faible allure au volant du véhicule volé. Blessée, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.
Alors qu’elle tentait de s’interposer, l’homme l’a percutée à faible allure au volant du véhicule volé. Blessée, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.
Réfugié chez un proche
Plusieurs patrouilles de police ont été déployées pour retrouver le véhicule et l’enfant. Le suspect a rapidement été localisé au domicile d’un proche, où il s'était réfugié. Il a été interpellé, puis placé en garde à vue.
L’enfant, retrouvé sain et sauf, a été confié à un proche de la famille, en accord avec sa mère. L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet.
L’enfant, retrouvé sain et sauf, a été confié à un proche de la famille, en accord avec sa mère. L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet.