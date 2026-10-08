Le Petit-Quevilly : il violente son ex-compagne et emmène leur enfant de force

Une femme a été blessée par son ex-conjoint, qui l’a également percutée avec sa voiture en prenant la fuite, au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Interpellé peu après, le suspect a été placé en garde à vue. Leur enfant a été retrouvé sain et sauf.

Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 12:03