Le Jour du Seigneur consacrera une émission spéciale au 10e anniversaire de l’assassinat du père Jacques Hamel

Le père Jacques Hamel, tué le 26 juillet 2016 par deux terroristes islamistes alors qu’il célébrait la messe dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray
Le dimanche 26 juillet 2026, Le Jour du Seigneur consacrera une édition spéciale au dixième anniversaire de l’assassinat du père Jacques Hamel, tué le 26 juillet 2016 par deux terroristes islamistes alors qu’il célébrait la messe dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen.
Diffusée de 10 h 30 à 11 h 55 sur France 2, cette émission rendra hommage au prêtre et, plus largement, à toutes les victimes de la barbarie et de la violence aveugle.
Diffusée de 10 h 30 à 11 h 55 sur France 2, cette émission rendra hommage au prêtre et, plus largement, à toutes les victimes de la barbarie et de la violence aveugle.
Un documentaire puis une messe en direct
La matinée débutera à 10 h 30 avec la diffusion du documentaire « Au nom du Père Hamel, Roseline et Nassera », réalisé par Jean-Yves Fischbach. Le film revient sur le drame du 26 juillet 2016 et sur le chemin de dialogue engagé par Roseline Hamel, la sœur du prêtre, qui avait choisi de rencontrer la mère de l’un des deux assassins.
À 11 heures, la messe sera célébrée en direct depuis l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, là même où le père Jacques Hamel a été tué. La célébration sera présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, tandis que l’homélie sera prononcée par Dominique Lebrun.
L’émission s’achèvera à 11 h 55 avec un nouvel épisode de la série « Les clés de nos églises », consacré à la cathédrale Saint-Jean de Besançon et à son autel circulaire paléochrétien, surnommé La Rose de Saint Jean, dans le cadre d’une série dédiée à l’eucharistie.
À 11 heures, la messe sera célébrée en direct depuis l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, là même où le père Jacques Hamel a été tué. La célébration sera présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, tandis que l’homélie sera prononcée par Dominique Lebrun.
L’émission s’achèvera à 11 h 55 avec un nouvel épisode de la série « Les clés de nos églises », consacré à la cathédrale Saint-Jean de Besançon et à son autel circulaire paléochrétien, surnommé La Rose de Saint Jean, dans le cadre d’une série dédiée à l’eucharistie.
Dans la même rubrique