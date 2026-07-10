Le Jour du Seigneur consacrera une émission spéciale au 10e anniversaire de l’assassinat du père Jacques Hamel

Dix ans après cet attentat terroriste, Le Jour du Seigneur proposera une émission exceptionnelle en direct de l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, où le père Jacques Hamel a été assassiné, le dimanche 26 juillet sur France 2.