Le Jour du Seigneur consacrera une émission spéciale au 10e anniversaire de l’assassinat du père Jacques Hamel


Dix ans après cet attentat terroriste, Le Jour du Seigneur proposera une émission exceptionnelle en direct de l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, où le père Jacques Hamel a été assassiné, le dimanche 26 juillet sur France 2.



Vendredi 10 Juillet 2026 - 10:25


Le père Jacques Hamel, tué le 26 juillet 2016 par deux terroristes islamistes alors qu’il célébrait la messe dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray
Le père Jacques Hamel, tué le 26 juillet 2016 par deux terroristes islamistes alors qu’il célébrait la messe dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray
Le dimanche 26 juillet 2026, Le Jour du Seigneur consacrera une édition spéciale au dixième anniversaire de l’assassinat du père Jacques Hamel, tué le 26 juillet 2016 par deux terroristes islamistes alors qu’il célébrait la messe dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen.

Diffusée de 10 h 30 à 11 h 55 sur France 2, cette émission rendra hommage au prêtre et, plus largement, à toutes les victimes de la barbarie et de la violence aveugle.

Un documentaire puis une messe en direct

La matinée débutera à 10 h 30 avec la diffusion du documentaire « Au nom du Père Hamel, Roseline et Nassera », réalisé par Jean-Yves Fischbach. Le film revient sur le drame du 26 juillet 2016 et sur le chemin de dialogue engagé par Roseline Hamel, la sœur du prêtre, qui avait choisi de rencontrer la mère de l’un des deux assassins.

À 11 heures, la messe sera célébrée en direct depuis l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, là même où le père Jacques Hamel a été tué. La célébration sera présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, tandis que l’homélie sera prononcée par Dominique Lebrun.

L’émission s’achèvera à 11 h 55 avec un nouvel épisode de la série « Les clés de nos églises », consacré à la cathédrale Saint-Jean de Besançon et à son autel circulaire paléochrétien, surnommé La Rose de Saint Jean, dans le cadre d’une série dédiée à l’eucharistie.


Tags : Attentat, Eglise, Hommage, Le Jour du Seigneur, Saint-Etienne-du-Rouvray, Seine-Maritime, terrorisme


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…