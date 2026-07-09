Canicule : la Seine-Maritime passe en vigilance orange à partir de vendredi midi

Après deux journées placées en vigilance jaune, la situation météorologique se dégrade. Selon les prévisions de Météo-France, la chaleur va encore s'intensifier avec des minimales comprises entre 18 et 20 °C dans la nuit de jeudi à vendredi, puis des maximales de 30 à 36 °C vendredi. L'épisode devrait se prolonger jusqu'au début de la semaine prochaine, voire davantage.
Dans ce contexte, le préfet de la Seine-Maritime confirme la mobilisation de l'ensemble des services de l'État dans le cadre du dispositif canicule et appelle la population à redoubler de vigilance, en particulier envers les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes en situation de handicap, les malades chroniques et les personnes isolées.
Dans ce contexte, le préfet de la Seine-Maritime confirme la mobilisation de l'ensemble des services de l'État dans le cadre du dispositif canicule et appelle la population à redoubler de vigilance, en particulier envers les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes en situation de handicap, les malades chroniques et les personnes isolées.
Vigilance renforcée pour les baignades...
La préfecture rappelle, dans un communiqué, les principaux gestes de prévention : boire régulièrement, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, maintenir les logements au frais, limiter les efforts physiques et prendre régulièrement des nouvelles des personnes fragiles.
Elle insiste également sur les risques liés aux baignades. Avec la chaleur, le danger d'hydrocution augmente. Les baigneurs sont invités à privilégier les zones surveillées, à entrer progressivement dans l'eau, à ne pas consommer d'alcool avant de se baigner et à ne pas surestimer leurs capacités.
Elle insiste également sur les risques liés aux baignades. Avec la chaleur, le danger d'hydrocution augmente. Les baigneurs sont invités à privilégier les zones surveillées, à entrer progressivement dans l'eau, à ne pas consommer d'alcool avant de se baigner et à ne pas surestimer leurs capacités.
#CANICULE | Vigilance orange canicule 🟠 @meteofrance place le département de la #SeineMaritime en vigilance orange ce vendredi 9 juillet 2026 à partir de 12h00.
📌Adoptez les bons réflexes :
✅Hydratez-vous régulièrement sans attendre d’avoir soif
✅Évitez de boire de… pic.twitter.com/GNJc1akocQ
— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) July 9, 2026
...et les feux de végétation
Autre conséquence des fortes chaleurs : le risque d'incendie de végétation reste particulièrement élevé. Il est demandé de ne jamais allumer de feu à proximité des espaces naturels, de ne pas jeter de mégots et d'éviter toute activité susceptible de provoquer des étincelles.
Enfin, les agriculteurs, en pleine période de moisson, sont appelés à renforcer les mesures de prévention : entretien du matériel, présence d'extincteurs sur les engins, création de bandes coupe-feu, limitation des travaux durant les heures les plus chaudes et maintien des accès pour les secours.
En cas de départ de feu, il est impératif d'appeler immédiatement le 18 ou le 112 en précisant le lieu exact, les accès, la superficie menacée et le sens du vent.
Enfin, les agriculteurs, en pleine période de moisson, sont appelés à renforcer les mesures de prévention : entretien du matériel, présence d'extincteurs sur les engins, création de bandes coupe-feu, limitation des travaux durant les heures les plus chaudes et maintien des accès pour les secours.
En cas de départ de feu, il est impératif d'appeler immédiatement le 18 ou le 112 en précisant le lieu exact, les accès, la superficie menacée et le sens du vent.