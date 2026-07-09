Canicule : la Seine-Maritime passe en vigilance orange à partir de vendredi midi

Autre conséquence des fortes chaleurs : le risque d'incendie de végétation reste particulièrement élevé. Il est demandé de ne jamais allumer de feu à proximité des espaces naturels, de ne pas jeter de mégots et d'éviter toute activité susceptible de provoquer des étincelles.



Enfin, les agriculteurs, en pleine période de moisson, sont appelés à renforcer les mesures de prévention : entretien du matériel, présence d'extincteurs sur les engins, création de bandes coupe-feu, limitation des travaux durant les heures les plus chaudes et maintien des accès pour les secours.



En cas de départ de feu, il est impératif d'appeler immédiatement le 18 ou le 112 en précisant le lieu exact, les accès, la superficie menacée et le sens du vent.