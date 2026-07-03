Dix ans après l’attentat contre le père Jacques Hamel, Saint-Étienne-du-Rouvray réaffirme son message de paix

Le père Hamel a été assassiné alors qu'il célébrait la messe, dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray
Le 26 juillet 2026, dix ans après l’attentat terroriste qui a coûté la vie au père Jacques Hamel dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, la commune organisera une journée de commémoration en hommage au prêtre et à toutes les personnes marquées par ce drame.
Plusieurs temps forts sont prévus, parmi lesquels des prises de parole officielles ainsi que le dévoilement d’une plaque baptisant le parvis de l’église « Parvis Jacques-Hamel ». La cérémonie rassemblera élus, représentants de l’État, responsables religieux et habitants.
Plusieurs temps forts sont prévus, parmi lesquels des prises de parole officielles ainsi que le dévoilement d’une plaque baptisant le parvis de l’église « Parvis Jacques-Hamel ». La cérémonie rassemblera élus, représentants de l’État, responsables religieux et habitants.
Une campagne autour d’un message de fraternité
À l’occasion de ce dixième anniversaire, la municipalité a souhaité porter un message de paix et de fraternité. Une campagne d’affichage composée de dix visuels a ainsi été déployée dans l’espace public. Chacun reprend un extrait des Misérables de Victor Hugo, choisi pour illustrer la force de résilience d’une ville qui refuse de céder à la peur.
Rappel des faits
Le 26 juillet 2016, en pleine célébration de la messe dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Jacques Hamel, âgé de 85 ans, est assassiné par deux terroristes se réclamant de l'organisation État islamique. Un paroissien, Guy Coponet, est également grièvement blessé lors de l'attaque.
Ce drame, qui s'inscrit dans la vague d'attentats ayant frappé la France à partir de 2015, provoque une vive émotion en France et à l'étranger. Dix ans plus tard, le souvenir du père Jacques Hamel demeure associé à un message de paix, de dialogue interreligieux et de fraternité.
Le 26 juillet 2016, en pleine célébration de la messe dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Jacques Hamel, âgé de 85 ans, est assassiné par deux terroristes se réclamant de l'organisation État islamique. Un paroissien, Guy Coponet, est également grièvement blessé lors de l'attaque.
Ce drame, qui s'inscrit dans la vague d'attentats ayant frappé la France à partir de 2015, provoque une vive émotion en France et à l'étranger. Dix ans plus tard, le souvenir du père Jacques Hamel demeure associé à un message de paix, de dialogue interreligieux et de fraternité.
Selon la municipalité, cette citation fait écho « à l’esprit de dignité et de vigueur incarné par la population stéphanaise, le jour de l’attentat et tout au long des dix années qui ont suivi ».
Parallèlement, la Ville publie un livret de 60 pages intitulé « Revivre ensemble », réunissant les témoignages des proches témoins de l’attentat. Disponible en version numérique et distribué dans les accueils municipaux ainsi que lors des commémorations, cet ouvrage est complété par une série de vidéos et de podcasts donnant la parole à celles et ceux qui ont vécu ce drame.
Parallèlement, la Ville publie un livret de 60 pages intitulé « Revivre ensemble », réunissant les témoignages des proches témoins de l’attentat. Disponible en version numérique et distribué dans les accueils municipaux ainsi que lors des commémorations, cet ouvrage est complété par une série de vidéos et de podcasts donnant la parole à celles et ceux qui ont vécu ce drame.
À noter : le programme détaillé des cérémonies est à découvrir sur le site internet de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray