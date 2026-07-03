Dix ans après l’attentat contre le père Jacques Hamel, Saint-Étienne-du-Rouvray réaffirme son message de paix

Selon la municipalité, cette citation fait écho « à l’esprit de dignité et de vigueur incarné par la population stéphanaise, le jour de l’attentat et tout au long des dix années qui ont suivi ».



Parallèlement, la Ville publie un livret de 60 pages intitulé « Revivre ensemble », réunissant les témoignages des proches témoins de l’attentat. Disponible en version numérique et distribué dans les accueils municipaux ainsi que lors des commémorations, cet ouvrage est complété par une série de vidéos et de podcasts donnant la parole à celles et ceux qui ont vécu ce drame.