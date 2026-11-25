Les faits remontent au 21 décembre 2024. Alerté par les cris d’un animal provenant de la propriété voisine, un couple assiste à une scène de violence. Selon un communiqué de l’association Stéphane Lamart, six chiens, dont deux dogues argentins, s’acharnent sur une chèvre encore vivante, en présence de leur propriétaire, alors âgé de 32 ans.
Après plusieurs minutes, l’homme aurait écarté deux de ses chiens avant d’égorger lui-même la chèvre avec un couteau de chasse et de livrer sa carcasse à la meute. Une seconde chèvre, grièvement blessée, serait morte alors qu’il la transportait chez un vétérinaire. Les voisins, qui ont filmé la scène avec un téléphone portable, ont immédiatement prévenu la gendarmerie..
Après plusieurs minutes, l’homme aurait écarté deux de ses chiens avant d’égorger lui-même la chèvre avec un couteau de chasse et de livrer sa carcasse à la meute. Une seconde chèvre, grièvement blessée, serait morte alors qu’il la transportait chez un vétérinaire. Les voisins, qui ont filmé la scène avec un téléphone portable, ont immédiatement prévenu la gendarmerie..
Des signalements depuis 2022
Passionné de chasse et de fauconnerie, le prévenu exerce une activité professionnelle d’effarouchement et dispose d’autorisations de détention et d’élevage de chiens et de rapaces.
Selon l’association, les deux chèvres avaient été acquises trois jours avant les faits. Des voisins les décrivent comme « attachées à un enrouleur, sans eau ni abri ».
Entre novembre 2022 et mars 2024, plusieurs signalements avaient déjà été adressés à des associations de protection animale. Le voisinage dénonçait notamment la présence de carcasses en décomposition et des conditions de détention préoccupantes.
Le communiqué fait également état de témoignages évoquant des animaux volontairement affamés pour mieux chasser et « élevés par le goût du sang ».
Selon l’association, les deux chèvres avaient été acquises trois jours avant les faits. Des voisins les décrivent comme « attachées à un enrouleur, sans eau ni abri ».
Entre novembre 2022 et mars 2024, plusieurs signalements avaient déjà été adressés à des associations de protection animale. Le voisinage dénonçait notamment la présence de carcasses en décomposition et des conditions de détention préoccupantes.
Le communiqué fait également état de témoignages évoquant des animaux volontairement affamés pour mieux chasser et « élevés par le goût du sang ».
Une association partie civile
Les conditions de détention des chiens sont également mises en cause par plusieurs témoins, qui évoquent des animaux confinés dans un espace exigu et nourris de restes alimentaires.
L’association Stéphane Lamart, reconnue d’utilité publique, s’est constituée partie civile dans cette affaire. Elle sera représentée par Me Patrice Grillon à l’audience qui doit s’ouvrir ce jeudi à 13h30 au tribunal judiciaire d’Évreux.
L’association Stéphane Lamart, reconnue d’utilité publique, s’est constituée partie civile dans cette affaire. Elle sera représentée par Me Patrice Grillon à l’audience qui doit s’ouvrir ce jeudi à 13h30 au tribunal judiciaire d’Évreux.
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