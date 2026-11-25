Eure. Une chèvre livrée à une meute de chiens : un éleveur jugé pour cruauté animale

Le palais de justice d’Évreux où doit se dérouler ce jeudi le procès du mis en cause - Photo infonormandie

Un éleveur de chiens et de rapaces comparaît ce jeudi 26 novembre devant le tribunal judiciaire d’Évreux pour des faits de cruauté animale commis à Ailly. Une association de protection animale s’est constituée partie civile.

Publié le Mercredi 25 Novembre 2026 à 19:22 Mis à jour : 26/11 - 00:36