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Tags : Le Havre, Seine-Maritime


Le Havre : un feu de joint entre deux immeubles mobilise 29 sapeurs-pompiers


Un joint de dilatation entre deux immeubles de six étages est en feu, rue Anatole-France, au Havre. Aucune victime n’est signalée.


Publié le Lundi 12 Octobre 2026 à 19:29


Les sapeurs-pompiers sont intervenus une partie de la journée sur ces deux immeubles, à l'angle des rues Lesueur et Anatole-France où le joint de dilatation qui les raccordent a pris feu - Illustration © Google Maps
Les sapeurs-pompiers sont intervenus une partie de la journée sur ces deux immeubles, à l'angle des rues Lesueur et Anatole-France où le joint de dilatation qui les raccordent a pris feu - Illustration © Google Maps
Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi 12 octobre depuis 11 heures au Havre (Seine-Maritime), pour un incendie touchant un joint de dilatation situé entre deux immeubles de six étages, situés à l'angle des rues Anatole-France et Lesueur.

Douze engins et 29 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) aucune victime n’est à déplorer.

​Une extinction de longue durée

Les opérations d’extinction étaient toujours en cours en fin de journée. Les sapeurs-pompiers précisaient à 19 heures qu’elles sont « de longue durée »

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