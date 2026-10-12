Le Havre : un feu de joint entre deux immeubles mobilise 29 sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers sont intervenus une partie de la journée sur ces deux immeubles, à l'angle des rues Lesueur et Anatole-France où le joint de dilatation qui les raccordent a pris feu - Illustration © Google Maps
Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi 12 octobre depuis 11 heures au Havre (Seine-Maritime), pour un incendie touchant un joint de dilatation situé entre deux immeubles de six étages, situés à l'angle des rues Anatole-France et Lesueur.
Douze engins et 29 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) aucune victime n’est à déplorer.
Douze engins et 29 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) aucune victime n’est à déplorer.
Une extinction de longue durée
Les opérations d’extinction étaient toujours en cours en fin de journée. Les sapeurs-pompiers précisaient à 19 heures qu’elles sont « de longue durée »