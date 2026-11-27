Les circonstances de l’accident qui a mobilisé les secours dans la nuit de ce vendredi 27 novembre, sur les quais de Seine à Rouen, se précisent. Selon les éléments recueillis auprès d’une source policière, une voiture circulant à une vitesse excessive, conduite par un homme de 32 ans, aurait franchi un feu rouge vers 1 h 15, dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h.
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Le véhicule a percuté par l’arrière une autre voiture qui s’engageait au feu vert depuis le parking des quais. Sous la violence de l’impact, cette dernière a effectué un tête-à-queue avant de heurter une barrière.
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Le véhicule a percuté par l’arrière une autre voiture qui s’engageait au feu vert depuis le parking des quais. Sous la violence de l’impact, cette dernière a effectué un tête-à-queue avant de heurter une barrière.
Une passagère éjectée
Les trois jeunes femmes installées à l’arrière du véhicule percuté ont été blessées. L’une d’elles, âgée de 25 ans (et non pas 16 ans comme indiqué par les secours dans un premier temps) éjectée lors de la collision, souffrirait d’une fracture du bassin. Les deux autres, âgées de 18 ans, présentaient respectivement des douleurs cervicales et des plaies au visage.
Toutes trois ont été transportées à l’hôpital Charles-Nicolle, à Rouen. Leur pronostic vital n’est pas engagé, selon la même source.
Les conducteurs des deux voitures, âgés de 32 et 25 ans, ainsi que leurs passagers respectifs, âgés de 34 et 24 ans, sont indemnes.
Toutes trois ont été transportées à l’hôpital Charles-Nicolle, à Rouen. Leur pronostic vital n’est pas engagé, selon la même source.
Les conducteurs des deux voitures, âgés de 32 et 25 ans, ainsi que leurs passagers respectifs, âgés de 34 et 24 ans, sont indemnes.
Positif à l’alcool et aux stupéfiants
Les dépistages effectués sur le conducteur mis en cause, âgé de 32 ans, se sont révélés positifs à l’alcool, avec un taux délictuel, et aux stupéfiants. L’automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen. Son taux précis d’alcoolémie n’a pas été communiqué.
Le conducteur du véhicule percuté a, quant à lui, été contrôlé négatif à l’alcool.
Le conducteur du véhicule percuté a, quant à lui, été contrôlé négatif à l’alcool.