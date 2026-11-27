Alcoolisé et positif à la drogue, il grille un feu rouge à Rouen : trois jeunes femmes blessées

Les premiers éléments de l'enquête ouverte par la police ont révélé que l'auteur de l'accident a grillé le feu rouge - Illustration © Pexels

Un automobiliste a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi à Rouen. Il est soupçonné d’avoir provoqué un violent accident de la circulation quai de Boisguilbert, alors qu’il roulait à vive allure. Une passagère du véhicule percuté a été éjectée sous la violence du choc.

Publié le Vendredi 27 Novembre 2026 à 11:35 Mis à jour : 27/11 - 11:55