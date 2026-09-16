Le septuagénaire avait quitté le domicile où il résidait, place du Général-de-Gaulle à Thury-Harcourt-le-Hom, samedi 12 septembre vers 8 heures. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il faisait l’objet de recherches pour disparition inquiétante. Les gendarmes avaient sollicité l’aide des internautes pour le retrouver en publiant un appel à témoins sur ses réseaux sociaux.
Disparition inquiétante : Joël retrouvé sain et sauf dans le Calvados
Joël, 70 ans, a été retrouvé sain et sauf, annonce la gendarmerie du Calvados, qui met fin à l’appel à témoins et remercie les internautes pour leur mobilisation.
Publié le Mercredi 16 Septembre 2026 à 18:18
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