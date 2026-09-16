Disparition inquiétante : Joël retrouvé sain et sauf dans le Calvados

Le septuagénaire avait quitté le domicile où il résidait, place du Général-de-Gaulle à Thury-Harcourt-le-Hom, samedi 12 septembre vers 8 heures. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il faisait l’objet de recherches pour disparition inquiétante. Les gendarmes avaient sollicité l’aide des internautes pour le retrouver en publiant un appel à témoins sur ses réseaux sociaux.