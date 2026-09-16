 

Disparition inquiétante : Joël retrouvé sain et sauf dans le Calvados


Joël, 70 ans, a été retrouvé sain et sauf, annonce la gendarmerie du Calvados, qui met fin à l’appel à témoins et remercie les internautes pour leur mobilisation.


Publié le Mercredi 16 Septembre 2026 à 18:18


Les gendarmes du Calvados avaient lancé un appel à témoins pour retrouver Joël
Les gendarmes du Calvados avaient lancé un appel à témoins pour retrouver Joël
Le septuagénaire avait quitté le domicile où il résidait, place du Général-de-Gaulle à Thury-Harcourt-le-Hom, samedi 12 septembre vers 8 heures. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il faisait l’objet de recherches pour disparition inquiétante. Les gendarmes avaient sollicité l’aide des internautes pour le retrouver en publiant un appel à témoins sur ses réseaux sociaux. 



Tags : appel à témoins, Calvados, disparition inquiétante, enquête, faits divers, gendarmerie
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…