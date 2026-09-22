Le Havre : sans permis ni assurance, il était au volant d’une voiture déjà immobilisée

Peu après minuit, cette nuit de lundi à mardi, une patrouille a remarqué une voiture circulant à vive allure rue Aristide-Briand, en direction de la rue de Verdun, au Havre, malgré la présence de piétons sur la chaussée. Une partie du flanc droit du véhicule étant arrachée.
Les policiers ont procédé à son contrôle quelques minutes plus tard. Le conducteur, âgé de 54 ans, leur a immédiatement indiqué qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire.
Les policiers ont procédé à son contrôle quelques minutes plus tard. Le conducteur, âgé de 54 ans, leur a immédiatement indiqué qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire.
Déjà interpellé onze jours auparavant
Les vérifications ont confirmé que son permis avait été annulé par la justice, avec interdiction d’en obtenir un nouveau. L’homme avait par ailleurs déjà été interpellé pour des faits similaires le 11 septembre dernier.
La voiture, dont il est propriétaire, n’était pas assurée et son contrôle technique était périmé depuis février 2025. Elle faisait également l’objet d’une mesure d’immobilisation judiciaire prononcée le 1er avril 2026.
Le quinquagénaire a été interpellé en flagrant délit pour conduite malgré l’annulation judiciaire de son permis et défaut d’assurance. Le véhicule a été placé en fourrière. Le dépistage d’alcoolémie pratiqué au commissariat s’est révélé négatif.
La voiture, dont il est propriétaire, n’était pas assurée et son contrôle technique était périmé depuis février 2025. Elle faisait également l’objet d’une mesure d’immobilisation judiciaire prononcée le 1er avril 2026.
Le quinquagénaire a été interpellé en flagrant délit pour conduite malgré l’annulation judiciaire de son permis et défaut d’assurance. Le véhicule a été placé en fourrière. Le dépistage d’alcoolémie pratiqué au commissariat s’est révélé négatif.