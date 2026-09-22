Le Havre : sans permis ni assurance, il était au volant d’une voiture déjà immobilisée

Sa voiture avait le flanc droit arraché et n’aurait jamais dû circuler. Repéré à vive allure dans Le Havre, le quinquagénaire conduisait sans permis ni assurance.

Publié le Mardi 22 Septembre 2026 à 11:49