Le Grand-Quevilly : un fourgon prend la fuite après un vol présumé de carburant, un jeune interpellé

Le fourgon a été pris en chasse par les policiers après avoir refusé d'obtempérer - Illustration © Adobe Stock
Des individus suspects rôdant autour de camions-citernes ont été signalés au cours de cette nuit du lundi 21 au mardi 22 septembre, sur le parking d’une entreprise de l’avenue Jean-Baptiste-Lebas, au Grand-Quevilly (Seine-Maritime).
Vers 1 h 20, un fourgon blanc, repéré alors qu’il quittait les lieux, a pris la fuite à vive allure vers le centre-ville. Le conducteur s’est ensuite engagé sur la Sud 3 en direction de Paris, avant de bifurquer vers le centre routier. Malgré les avertisseurs sonores et lumineux du véhicule de police qui le poursuivait, il a refusé de s’arrêter et a évité de justesse un second équipage de la brigade anticriminalité positionné près d’un rond-point.
Vers 1 h 20, un fourgon blanc, repéré alors qu’il quittait les lieux, a pris la fuite à vive allure vers le centre-ville. Le conducteur s’est ensuite engagé sur la Sud 3 en direction de Paris, avant de bifurquer vers le centre routier. Malgré les avertisseurs sonores et lumineux du véhicule de police qui le poursuivait, il a refusé de s’arrêter et a évité de justesse un second équipage de la brigade anticriminalité positionné près d’un rond-point.
Le passager saute du fourgon en marche
Rue des Martyrs-de-la-Résistance, le passager a sauté du véhicule en marche avant de s’enfuir vers le parking du cinéma et les restaurants voisins. Vêtu de noir, il est parvenu à se dissimuler et n’a pas été retrouvé malgré les recherches engagées.
Le conducteur s’est arrêté une centaine de mètres plus loin. Âgé de 18 ans et domicilié à Sotteville-lès-Rouen, il dégageait une forte odeur de carburant au moment de son interpellation. Il a été placé en garde à vue pour vol aggravé et refus d’obtempérer.
Le dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif. Le jeune homme possédait un permis de conduire valide et ne faisait l’objet d’aucune fiche de recherche. Le fourgon, assuré et non signalé volé, a été pris en charge par un dépanneur le temps des vérifications d'usage.
Le conducteur s’est arrêté une centaine de mètres plus loin. Âgé de 18 ans et domicilié à Sotteville-lès-Rouen, il dégageait une forte odeur de carburant au moment de son interpellation. Il a été placé en garde à vue pour vol aggravé et refus d’obtempérer.
Le dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif. Le jeune homme possédait un permis de conduire valide et ne faisait l’objet d’aucune fiche de recherche. Le fourgon, assuré et non signalé volé, a été pris en charge par un dépanneur le temps des vérifications d'usage.