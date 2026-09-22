Le Grand-Quevilly : un fourgon prend la fuite après un vol présumé de carburant, un jeune interpellé

Une course-poursuite dans l’agglomération rouennaise a tourné à l'avantage des policiers. Un conducteur âgé de 18 ans a été interpellé tandis que son passager, qui a sauté du véhicule en marche, est parvenu à s’enfuir.

Publié le Mardi 22 Septembre 2026 à 11:25