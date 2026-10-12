Le Havre : le jeune chauffard pris en chasse par la Bac multiplie les infractions jusqu’à Harfleur

Un jeune automobiliste a été interpellé à l'issue d'une course-poursuite dans la nuit de vendredi à samedi. Contrôlé au commissariat, il présentait une alcoolémie de 0,28 mg par litre d’air expiré et un dépistage positif au cannabis.

Publié le Lundi 12 Octobre 2026 à 16:49