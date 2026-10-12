Le Havre : le jeune chauffard pris en chasse par la Bac multiplie les infractions jusqu’à Harfleur

L'auotomobiliste a refusé de s'arrêter au contr^pole de police et a pris la fuite à vive allure - Illustration © Pexels
Une voiture circulant à vive allure boulevard de Graville, au Havre (Seine-Maritime), a attiré l’attention d’un équipage de la brigade anticriminalité, samedi 10 octobre 2026, vers 3 h 30. Les policiers ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux pour contrôler le véhicule, mais son conducteur a refusé de s’arrêter.
L’automobiliste a pris la fuite en direction du tunnel Jenner et de la rue Pierre-Mendès-France. Selon la police, il a franchi plusieurs feux rouges et refusé des priorités au cours de son périple.
L’automobiliste a pris la fuite en direction du tunnel Jenner et de la rue Pierre-Mendès-France. Selon la police, il a franchi plusieurs feux rouges et refusé des priorités au cours de son périple.
La voiture retrouvée à Harfleur
Après une brève perte de contact visuel à Harfleur, les policiers ont retrouvé le véhicule stationné en double file passage des Marguerites. Ses deux occupants ont été interpellés sur place juste à 4 heures du matin.
Le conducteur, âgé de 19 ans, était au volant de la voiture de sa mère. Au commissariat, le contrôle à l’éthylomètre a établi un taux retenu de 0,28 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le dépistage de stupéfiants s’est également révélé positif au cannabis.
Son passager, un homme de 25 ans, présentait pour sa part une alcoolémie supérieure à 1 mg par litre d’air expiré. Tous deux ont été placés en garde à vue. Ils font l'objet d'une procédure notamment le conducteur pour refus d’obtempérer aggravé et conduite sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants.
Le conducteur, âgé de 19 ans, était au volant de la voiture de sa mère. Au commissariat, le contrôle à l’éthylomètre a établi un taux retenu de 0,28 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le dépistage de stupéfiants s’est également révélé positif au cannabis.
Son passager, un homme de 25 ans, présentait pour sa part une alcoolémie supérieure à 1 mg par litre d’air expiré. Tous deux ont été placés en garde à vue. Ils font l'objet d'une procédure notamment le conducteur pour refus d’obtempérer aggravé et conduite sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants.