Le Havre : le conducteur ivre percute une voiture en stationnement et refuse le dépistage de stupéfiants

« Particulièrement agité », selon la police, le mis en cause a été placé en garde à vue - illustration DIPN76
Une patrouille de police a découvert, peu après 4 heures, une Peugeot 208 accidentée et immobilisée en pleine voie, feux de détresse allumés, à hauteur du 134, rue Maréchal-Joffre. Aucun blessé n’était à déplorer.
Le conducteur a expliqué avoir perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter un poteau. Les constatations des policiers ont cependant mis en évidence un choc avec un utilitaire Ford régulièrement stationné, endommagé à l’arrière gauche. La Peugeot, qui ne pouvait plus circuler, a été enlevée par un dépanneur.
Le conducteur a expliqué avoir perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter un poteau. Les constatations des policiers ont cependant mis en évidence un choc avec un utilitaire Ford régulièrement stationné, endommagé à l’arrière gauche. La Peugeot, qui ne pouvait plus circuler, a été enlevée par un dépanneur.
Fortement alcoolisé et agité
Présentant des signes d’ivresse et particulièrement agité, l’automobiliste de 24 ans a été soumis à un contrôle d’alcoolémie. L’éthylomètre a relevé un taux de 0,672 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 1,35 gramme par litre de sang.
Le jeune homme a par ailleurs refusé le dépistage de stupéfiants ainsi que le prélèvement sanguin. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications liées à l’usage de stupéfiants.
L’absence de présentation du permis de conduire et le défaut de changement de titulaire sur la carte grise ont également été relevés par les policiers.
Le jeune homme a par ailleurs refusé le dépistage de stupéfiants ainsi que le prélèvement sanguin. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications liées à l’usage de stupéfiants.
L’absence de présentation du permis de conduire et le défaut de changement de titulaire sur la carte grise ont également été relevés par les policiers.