Le Havre : le conducteur ivre percute une voiture en stationnement et refuse le dépistage de stupéfiants

Un automobiliste de 24 ans a été placé en garde à vue après un accident matériel survenu dans la nuit de samedi à dimanche, rue Maréchal-Joffre, au Havre.

Publié le Lundi 21 Septembre 2026 à 16:14