Accrochage et altercation au Havre : le mis en cause était alcoolisé et en défaut de permis

Un automobiliste de 52 ans a été interpellé après un accident matériel suivi d’une altercation. Son taux d’alcoolémie atteignait environ 1,80 gramme par litre de sang.

Publié le Lundi 21 Septembre 2026 à 13:56