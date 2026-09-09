Le Havre : ivre à vélo, il manque de percuter une voiture de police

Le jeune homme arrivait à contresens, avec une conduite particulièrement hasardeuse, selon les policiers - Illustration © Pexels
Un équipage de police a dû freiner brusquement pour éviter un cycliste, dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre, vers 2 h 35, avenue du Maréchal-Joffre, au Havre. L'homme âgé de 23 ans arrivait à contresens, avec une conduite particulièrement hasardeuse.
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont constaté plusieurs signes manifestes d’ivresse : élocution confuse, démarche titubante et forte odeur d’alcool. Le dépistage s’est révélé positif.
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont constaté plusieurs signes manifestes d’ivresse : élocution confuse, démarche titubante et forte odeur d’alcool. Le dépistage s’est révélé positif.
Placé en cellule de dégrisement
Conduit à l’hôtel de police, ce Havrais de 23 ans affichait un taux de 0,91 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,82 gramme par litre de sang.
Interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a été placé en cellule de dégrisement avant d’être entendu sous le régime de la garde à vue. Le parquet du Havre devra déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.
Interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a été placé en cellule de dégrisement avant d’être entendu sous le régime de la garde à vue. Le parquet du Havre devra déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.