Le Havre : ivre à vélo, il manque de percuter une voiture de police

Un jeune à vélo a été interpellé après avoir circulé à contresens face à un véhicule de police. Son taux d’alcoolémie atteignait 0,91 mg par litre d’air expiré.

Publié le Mercredi 9 Septembre 2026 à 11:59