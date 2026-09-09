Rouen : un conducteur surpris en train d’inhaler du protoxyde d’azote, deux bonbonnes saisies

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info.gouv.fr quels dangers et que dit la loi ? Réponse sur le site

La détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote dans l’espace public sont temporairement interdits en Seine-Maritime par un arrêté préfectoral applicable durant tout le mois de septembre 2026. C’est sur le fondement de ce texte que les policiers ont immédiatement confisqué les deux bonbonnes.Les deux occupants de la voiture ont été laissés libres à l’issue du contrôle. La procédure a été transmise à l’officier du ministère public, qui décidera des suites contraventionnelles.Cette intervention survient quelques semaines après l’entrée en vigueur de la loi Ripost, promulguée le 18 août 2026. Ce texte renforce durablement la lutte contre l’usage détourné du protoxyde d’azote, notamment en réprimant son inhalation, son transport sans motif légitime et la conduite sous son emprise. Il prévoit également des outils supplémentaires contre les commerces qui ne respectent pas la réglementation.Une nouvelle étape est prévue le 1er février 2027, avec l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de vendre du protoxyde d’azote aux particuliers, hors usages professionnels autorisés. Cette échéance est confirmée par les travaux parlementaires du Sénat.