Le Havre : alcoolisé, il grille un feu rouge sous le nez des policiers près de la foire Saint-Michel

Un quadragénaire a été interpellé dimanche soir au Havre (Seine-Maritime). Il était au volant d'un utilitaire, sans assurance et dont le contrôle technique était expiré. Le véhicule a été placé en fourrière.

Publié le Lundi 12 Octobre 2026 à 18:05