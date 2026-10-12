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Tags : Le Havre, Seine-Maritime


Le Havre : alcoolisé, il grille un feu rouge sous le nez des policiers près de la foire Saint-Michel


Un quadragénaire a été interpellé dimanche soir au Havre (Seine-Maritime). Il était au volant d'un utilitaire, sans assurance et dont le contrôle technique était expiré. Le véhicule a été placé en fourrière.


Publié le Lundi 12 Octobre 2026 à 18:05


Les policiers étaient en sécurisation aux abords de la foire Saint-Michel - Illustration DDSP
Les policiers étaient en sécurisation aux abords de la foire Saint-Michel - Illustration DDSP
Un utilitaire circulant à vive allure a attiré l’attention de policiers en surveillance aux abords de la foire Saint-Michel, dimanche 11 octobre 2026 au Havre. Vers 19 h 30, le conducteur a franchi un feu rouge cours de la République, à l’intersection avec la rue Philippe-Lebon.

Les policiers ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux. Après quoi, le véhicule s’est immobilisé rue Philippe-Lebon, où son conducteur, âgé de 46 ans, a été soumis à quelques vérifications

1,20 g d'alcool dans le sang

Selon la police, l’automobiliste présentait plusieurs signes d’ivresse : une haleine alcoolisée, les yeux rouges et des propos répétitifs. Interpellé puis conduit à l’hôtel de police, il a été soumis à un contrôle à l’éthylomètre, qui a révélé 0,60 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,20 g dans le sang).

L’homme n’a pas pu présenter la carte grise de son utilitaire. Les vérifications dans les fichiers administratifs ont également établi que le véhicule n’était pas assuré et que son contrôle technique était expiré.

Le quadragénaire a été présenté à l’officier de police judiciaire de permanence. Son utilitaire a été immobilisé, puis placé en fourrière.

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