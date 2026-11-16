Sa conduite en zigzag et sa vitesse excessive ont attiré l’attention d’une patrouille de police, samedi 14 novembre, vers 0 h 15, sur la D484 à La Frénaye, une commune proche de Lillebonne, en Seine-Maritime.



À la vue des policiers, l’automobiliste a brusquement changé de direction avant de s'arrêter rue Edmond-Sery. Lors du contrôle, cet homme de 38 ans présentait plusieurs signes laissant suspecter une consommation d’alcool ou de stupéfiants.



Le dépistage de drogue s’est révélé positif, tandis que l’éthylomètre affichait 0,78 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,56 g par litre de sang.



Déjà mis en cause pour des infractions routières, notamment une conduite sous stupéfiants, sans assurance et malgré une suspension de permis en août 2025, le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue pour le reste de la nuit. Son véhicule a été envoyé en fourrière.