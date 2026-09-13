Cambriolages, faux démarcheurs, rodéos : nouvel appel à la vigilance dans le sud de l’Eure

La gendarmerie de Nonancourt met de nouveau en garde les habitants du sud de l’Eure. Depuis plusieurs semaines, différents faits suspects ou délictueux sont signalés dans un secteur situé entre Illiers-l’Évêque, Saint-Georges-Motel et Saint-Germain-sur-Avre.
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Les communes de Courdemanche, Louye, Muzy et Mesnil-sur-l’Estrée sont notamment concernées. Les militaires évoquent des repérages, des cambriolages, le passage de faux démarcheurs, des escroqueries en porte-à-porte, mais aussi des rodéos automobiles et des abandons d’objets.
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Signaler sans attendre les comportements suspects
La communauté de brigades de Nonancourt appelle les habitants à une vigilance accrue et leur demande de signaler tout événement inhabituel, gênant ou potentiellement conflictuel. Un véhicule circulant lentement à plusieurs reprises, des inconnus observant une habitation ou un démarchage insistant doivent notamment attirer l’attention.
En cas de comportement suspect ou de faits en cours, il convient de ne pas intervenir directement et de composer immédiatement le 17, en fournissant le maximum de renseignements utiles : lieu précis, description des personnes, modèle et immatriculation du véhicule ou encore direction de fuite.
En cas de comportement suspect ou de faits en cours, il convient de ne pas intervenir directement et de composer immédiatement le 17, en fournissant le maximum de renseignements utiles : lieu précis, description des personnes, modèle et immatriculation du véhicule ou encore direction de fuite.
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