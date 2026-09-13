Cambriolages, faux démarcheurs, rodéos : nouvel appel à la vigilance dans le sud de l’Eure

Plusieurs communes situées autour de Nonancourt sont confrontées à une recrudescence de faits délictueux. La gendarmerie invite les habitants à signaler rapidement tout comportement inhabituel.

Publié le Dimanche 13 Septembre 2026 à 19:30