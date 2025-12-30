L’ambassadeur de France au Vietnam attendu à Rouen pour une rencontre avec les étudiants

Olivier Brochet, est ambassadeur de France au Vietnam depuis septembre 2023 - Photo Ambassade de France
Lundi 6 janvier 2026, Olivier Brochet, l’ambassadeur de France au Vietnam rencontrera les étudiants de l’Université de Rouen Normandie. Une conférence est programmée autour du thème : « Être diplomate au Vietnam, échanges et partenariats avec la France ». L’occasion pour le public universitaire de découvrir les enjeux contemporains de la diplomatie française en Asie du Sud-Est.
Une diplomatie au plus près des citoyens
Cette venue s’inscrit dans le cadre du programme Diplonation, porté par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'objectif, selon le communiqué de la préfecture de Seine-Maritime, est de « rapprocher davantage la diplomatie française des citoyens et des enjeux territoriaux », en ouvrant le dialogue sur les métiers de l’international et les relations bilatérales avec des pays partenaires comme le Vietnam.
Au cours de son déplacement rouennais, l’ambassadeur ira également à la rencontre de lycéens intéressés par les carrières internationales et d’entreprises locales impliquées dans les échanges économiques avec le Vietnam, renforçant ainsi les passerelles entre diplomatie, formation et tissu économique.
