Jeudi 27 août 2026 : les 5 infos du jour

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Une forte dégradation orageuse traverse la Normandie ce jeudi, avec l’Météo-France qui a placé l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange. Grêle, pluies intenses et forte activité électrique sont redoutées, avec des rafales pouvant approcher localement les 100 km/h.Un adolescent de 15 ans a été intercepté dans la nuit à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), alors qu’il conduisait la voiture de son père. Sans permis, le jeune conducteur a également été contrôlé positif à l’alcool et au cannabis.Après plusieurs vols de colliers à l’arraché autour de la gare, de la rue Demidoff et du quai Éric-Tabarly au Havre (Seine-Maritime), les enquêteurs ont identifié quatre suspects. Interpellés notamment à bord d’un train, deux d’entre eux ont depuis été condamnés à 18 mois et six mois de prison ferme, avec maintien en détention.Assis sur un banc place Cauchoise à Rouen (Seine-Maritime), un homme de 79 ans a été maintenu par le cou et frappé avant de se faire arracher sa chaîne en or. Le signalement précis fourni par un témoin a permis aux policiers d’interpeller rapidement deux suspects de 17 et 22 ans.Une femme de 76 ans a été violemment agressée à Rouen (Seine-Maritime) pour son collier en or, lui occasionnant des blessures au visage. Un passant a poursuivi et retenu l’un des agresseurs présumés ; les investigations ont ensuite permis d’identifier et d’interpeller un second mineur.