Jeudi 27 août 2026 : les 5 infos du jour

5. Rouen : deux mineurs interpellés après l’agression d’une femme de 76 ans dans la rue - Illustration © Pexels
1. Orages violents : l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange
Une forte dégradation orageuse traverse la Normandie ce jeudi, avec l’Météo-France qui a placé l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange. Grêle, pluies intenses et forte activité électrique sont redoutées, avec des rafales pouvant approcher localement les 100 km/h.
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2. Saint-Étienne-du-Rouvray : à 15 ans, au volant sans permis, alcoolisé et positif au cannabis
Un adolescent de 15 ans a été intercepté dans la nuit à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), alors qu’il conduisait la voiture de son père. Sans permis, le jeune conducteur a également été contrôlé positif à l’alcool et au cannabis.
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3. Le Havre : quatre suspects arrêtés après une série de vols de colliers
Après plusieurs vols de colliers à l’arraché autour de la gare, de la rue Demidoff et du quai Éric-Tabarly au Havre (Seine-Maritime), les enquêteurs ont identifié quatre suspects. Interpellés notamment à bord d’un train, deux d’entre eux ont depuis été condamnés à 18 mois et six mois de prison ferme, avec maintien en détention.
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4. Rouen : un homme de 79 ans violemment agressé pour sa chaîne en or
Assis sur un banc place Cauchoise à Rouen (Seine-Maritime), un homme de 79 ans a été maintenu par le cou et frappé avant de se faire arracher sa chaîne en or. Le signalement précis fourni par un témoin a permis aux policiers d’interpeller rapidement deux suspects de 17 et 22 ans.
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5. Rouen : deux mineurs interpellés après l’agression d’une femme de 76 ans
Une femme de 76 ans a été violemment agressée à Rouen (Seine-Maritime) pour son collier en or, lui occasionnant des blessures au visage. Un passant a poursuivi et retenu l’un des agresseurs présumés ; les investigations ont ensuite permis d’identifier et d’interpeller un second mineur.
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Une forte dégradation orageuse traverse la Normandie ce jeudi, avec l’Météo-France qui a placé l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange. Grêle, pluies intenses et forte activité électrique sont redoutées, avec des rafales pouvant approcher localement les 100 km/h.
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2. Saint-Étienne-du-Rouvray : à 15 ans, au volant sans permis, alcoolisé et positif au cannabis
Un adolescent de 15 ans a été intercepté dans la nuit à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), alors qu’il conduisait la voiture de son père. Sans permis, le jeune conducteur a également été contrôlé positif à l’alcool et au cannabis.
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3. Le Havre : quatre suspects arrêtés après une série de vols de colliers
Après plusieurs vols de colliers à l’arraché autour de la gare, de la rue Demidoff et du quai Éric-Tabarly au Havre (Seine-Maritime), les enquêteurs ont identifié quatre suspects. Interpellés notamment à bord d’un train, deux d’entre eux ont depuis été condamnés à 18 mois et six mois de prison ferme, avec maintien en détention.
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4. Rouen : un homme de 79 ans violemment agressé pour sa chaîne en or
Assis sur un banc place Cauchoise à Rouen (Seine-Maritime), un homme de 79 ans a été maintenu par le cou et frappé avant de se faire arracher sa chaîne en or. Le signalement précis fourni par un témoin a permis aux policiers d’interpeller rapidement deux suspects de 17 et 22 ans.
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Une femme de 76 ans a été violemment agressée à Rouen (Seine-Maritime) pour son collier en or, lui occasionnant des blessures au visage. Un passant a poursuivi et retenu l’un des agresseurs présumés ; les investigations ont ensuite permis d’identifier et d’interpeller un second mineur.
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