Orages violents en Normandie : l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange, des rafales jusqu’à 100 km/h

[ ACTUALISÉ ] - Une forte dégradation orageuse est attendue ce jeudi 27 août dans l’Eure et la Seine-Maritime. Grêle, pluies intenses, activité électrique soutenue et rafales approchant localement 100 km/h sont annoncées

Publié le Jeudi 27 Août 2026 à 10:17