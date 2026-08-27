Orages violents en Normandie : l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange, des rafales jusqu’à 100 km/h

La vigilance monte d’un cran en Normandie. Météo-France place l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange pour des orages susceptibles de provoquer des phénomènes violents. La dégradation arrivera dans le courant de l’après-midi depuis les Pays de la Loire avant de gagner progressivement la région.
En Seine-Maritime, après une matinée plutôt ensoleillée, les premières averses devraient apparaître à la mi-journée. Elles pourront rapidement prendre un caractère orageux dans le pays de Bray et la région dieppoise, avant de gagner l’ensemble du département en fin d’après-midi. La vigilance orange y sera en vigueur de 16 heures à 23 heures.
En Seine-Maritime, après une matinée plutôt ensoleillée, les premières averses devraient apparaître à la mi-journée. Elles pourront rapidement prendre un caractère orageux dans le pays de Bray et la région dieppoise, avant de gagner l’ensemble du département en fin d’après-midi. La vigilance orange y sera en vigueur de 16 heures à 23 heures.
🟠 @meteofrance place 41 départements en #VigilanceOrange aujourd’hui :
⛈️ 39 pour #Orages
☀️ 2 pour #Canicule (région Corse)
Soyez très prudents et tenez-vous informés de l’évolution de la situation sur https://t.co/Knuc1duD48 pic.twitter.com/g22ShIKn8w
— Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) August 27, 2026
Grêle, pluies intenses et violentes rafales
Dans l’Eure comme en Seine-Maritime, les cellules orageuses pourront s’accompagner de grêle, d’une forte activité électrique et de pluies intenses. Les cumuls pourraient atteindre 20 à 30 millimètres en une heure, voire davantage localement.
De fortes rafales de vent sont également redoutées, avec des pointes pouvant atteindre 100 km/h. Ces phénomènes sont susceptibles de provoquer des dégâts importants, notamment sur les installations légères et les habitations provisoires. Des caves et des points bas pourraient aussi être inondés très rapidement.
De fortes rafales de vent sont également redoutées, avec des pointes pouvant atteindre 100 km/h. Ces phénomènes sont susceptibles de provoquer des dégâts importants, notamment sur les installations légères et les habitations provisoires. Des caves et des points bas pourraient aussi être inondés très rapidement.
Des précautions à prendre avant l’arrivée des orages
Les automobilistes sont appelés à faire preuve d’une grande prudence lors de leurs déplacements. Les organisateurs de manifestations doivent consolider leurs installations provisoires, mettre à l’abri les objets sensibles au vent et adapter, voire reporter, les événements selon l’évolution de la situation.
À l’approche d’un orage, il est fortement déconseillé de s’abriter sous un arbre, sous un parapluie ou de se promener en forêt. Il convient également de limiter l’utilisation du téléphone et des appareils électriques, et de ne jamais toucher des fils électriques tombés au sol.
La foudre pourrait enfin provoquer des départs de feu en forêt, notamment lorsque les impacts ne sont pas accompagnés de précipitations. Toute fumée ou tout début d’incendie doit être immédiatement signalé aux secours en composant le 18 ou le 112.
En Seine-Maritime, une vigilance jaune aux orages est également annoncée vendredi 28 août, de 7 heures à 14 heures.
À l’approche d’un orage, il est fortement déconseillé de s’abriter sous un arbre, sous un parapluie ou de se promener en forêt. Il convient également de limiter l’utilisation du téléphone et des appareils électriques, et de ne jamais toucher des fils électriques tombés au sol.
La foudre pourrait enfin provoquer des départs de feu en forêt, notamment lorsque les impacts ne sont pas accompagnés de précipitations. Toute fumée ou tout début d’incendie doit être immédiatement signalé aux secours en composant le 18 ou le 112.
En Seine-Maritime, une vigilance jaune aux orages est également annoncée vendredi 28 août, de 7 heures à 14 heures.
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