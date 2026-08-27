 

Le Havre : quatre suspects arrêtés dans le train après une série de vols de colliers


Deux des hommes interpellés ont été condamnés à 18 mois et six mois de prison ferme, avec maintien en détention. Plusieurs colliers aux fermoirs brisés ont été saisis.


Publié le Jeudi 27 Août 2026 à 12:26


L'un des auteurs du vol à l'arraché a été interpellé à bord d'un train en partance pour Paris - Illustration
L'un des auteurs du vol à l'arraché a été interpellé à bord d'un train en partance pour Paris - Illustration
Plusieurs vols de colliers à l’arraché avaient été signalés ces dernières semaines autour de la gare, de la rue Demidoff et du quai Éric-Tabarly, au Havre (Seine-Maritime). Les investigations menées par la brigade des atteintes aux biens du service local de police judiciaire (SLPJ) ont permis d’identifier un groupe de quatre suspects.

Le 17 août, un homme s’est fait violemment arracher sa chaîne en or. En examinant les images du Centre de supervision urbain, les enquêteurs ont constaté que l’auteur présumé avait immédiatement rejoint trois complices. Il avait alors échangé ses vêtements pour tenter de brouiller son signalement.

Le train retardé pour permettre les interpellations

Dès le lendemain, une surveillance associant les enquêteurs et la Brigade spécialisée de terrain (BST) a été mise en place. L’auteur présumé a été suivi jusqu’à ses trois comparses, avant que tous les quatre montent à bord d’un train à destination de Paris.

Le départ de la rame a été retardé afin de permettre l’intervention des policiers. Les quatre hommes ont été interpellés, dont l’un alors qu’il tentait de se cacher dans les toilettes de la rame. Plusieurs colliers présentant des fermoirs brisés ont été retrouvés en leur possession.

Placés en garde à vue puis déférés devant la justice, les suspects ont été jugés en comparution immédiate par le tribunal judiciaire du Havre. Deux des principaux prévenus ont écopé respectivement de 18 mois et de six mois de prison ferme, avec maintien en détention.

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Tags : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime

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