Rouen : ils arrachent le collier en or d'une femme de 76 ans, un passant rattrape l’un des voleurs

Une septuagénaire a été blessée au visage lors du vol de son collier en or, à Rouen. Deux mineurs de 16 et 17 ans, soupçonnés de l’agression, ont été interpellés.

Publié le Jeudi 27 Août 2026 à 11:58