 

Rouen : ils arrachent le collier en or d'une femme de 76 ans, un passant rattrape l’un des voleurs


Une septuagénaire a été blessée au visage lors du vol de son collier en or, à Rouen. Deux mineurs de 16 et 17 ans, soupçonnés de l’agression, ont été interpellés.


Publié le Jeudi 27 Août 2026 à 11:58


La septuagénaire a été agressée dans une rue de Rouen, par deux adolescents qui ont été arrêtés - Illustration © Pexels
La septuagénaire a été agressée dans une rue de Rouen, par deux adolescents qui ont été arrêtés - Illustration © Pexels
Les faits remontent au vendredi 21 août. Ce jour-là, vers 15h30, une femme de 76 ans a été violemment agressée alors qu’elle circulait dans une rue de Rouen (Seine-Maritime). Deux individus lui ont arraché son collier en or, lui occasionnant des blessures au visage. Son incapacité totale de travail (ITT) a été fixée à cinq jours.

Témoin de la scène, un passant s’est lancé à la poursuite des deux agresseurs. Il est parvenu à rattraper et à retenir l’un d’eux jusqu’à l’arrivée des policiers. Le suspect, âgé de 17 ans, était en possession du bijou dérobé. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Identifié grâce à la vidéosurveillance

Chargés de l’enquête, les policiers du Service local de police judiciaire (SLPJ) de Rouen ont exploité les images d’un commerce voisin. Les enregistrements montrent les deux agresseurs suivant la septuagénaire avant de passer à l’acte.

Le témoignage d’une personne présente dans le secteur et les recherches menées dans les fichiers de police ont ensuite permis d’identifier le second suspect. Cet adolescent de 16 ans a été retrouvé et interpellé sur la voie publique le dimanche 23 août.

À l’issue de leur garde à vue, les deux mineurs ont reçu une convocation devant le juge des enfants. L'audience est fixée au 10 novembre 2026.

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Tags : agression, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime

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