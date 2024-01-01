Rouen : un homme de 79 ans violemment agressé pour sa chaîne en or, deux interpellations

Un septuagénaire a été violemment dépouillé, mercredi soir, place Cauchoise à Rouen. Grâce au signalement précis d’un témoin, deux suspects âgés de 17 et 22 ans ont été rapidement retrouvés par la police.

Publié le Jeudi 27 Août 2026 à 11:23