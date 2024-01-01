Rouen : un homme de 79 ans violemment agressé pour sa chaîne en or, deux interpellations

Le vol avec violences s'est déroulé sur la place Cauchoise à Rouen, en milieu d'après-midi - Illustration © Google Maps
Assis sur un banc de la place Cauchoise, à Rouen (Seine-Maritime), un homme de 79 ans a été pris à partie par deux individus, ce mercredi 26 août, juste avant 18 h 30. L’un d’eux se serait assis de force sur ses genoux avant de le maintenir par le cou et de lui porter deux gifles au visage, relate une source policière. Son complice aurait, pendant ce temps, surveillé les alentours.
Les deux agresseurs ont ensuite arraché la chaîne en or de la victime, ornée d’un pendentif représentant saint Christophe, puis ont pris la fuite. Un passant de 31 ans, témoin direct de la scène, a immédiatement contacté la police et communiqué une description précise des suspects ainsi que leur direction de fuite.
Les deux agresseurs ont ensuite arraché la chaîne en or de la victime, ornée d’un pendentif représentant saint Christophe, puis ont pris la fuite. Un passant de 31 ans, témoin direct de la scène, a immédiatement contacté la police et communiqué une description précise des suspects ainsi que leur direction de fuite.
Reconnus par le témoin
Alertés par radio, les policiers de la brigade anticriminalité ont repéré les deux hommes quelques minutes plus tard dans le hall d’un immeuble voisin. Conduit sur place par les fonctionnaires, le témoin les a formellement reconnus.
Les deux suspects, âgés de 22 et 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue pour vol aggravé. L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet de Rouen.
Les deux suspects, âgés de 22 et 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue pour vol aggravé. L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet de Rouen.
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