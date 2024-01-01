Saint-Étienne-du-Rouvray : à 15 ans, il conduisait la voiture de son père sans permis, alcoolisé et drogué

Un adolescent de 15 ans a été intercepté au volant dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime). Il conduisait sans permis et a été contrôlé positif à l’alcool et au cannabis.

Publié le Jeudi 27 Août 2026 à 19:04