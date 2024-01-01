Saint-Étienne-du-Rouvray : à 15 ans, il conduisait la voiture de son père sans permis, alcoolisé et drogué

L'âge juvénile du conducteur n'a pas manqué d'attirer l'attention des policiers - Illustration © Adobe Stock
Le très jeune âge du conducteur a attiré l’attention d’une patrouille de police, vers 2 h 50, ce jeudi 27 août. Le véhicule circulait à vive allure et venait de commettre une infraction au code de la route.
Les policiers l’ont suivi jusqu’à un parking de la rue Maryse-Bastié. Le conducteur et sa passagère ont alors quitté la voiture à pied, non sans avoir tenté d’en dissimuler les clés sous le véhicule. Tous deux ont rapidement été contrôlés : lui était âgé de 15 ans, elle de 14 ans.
Les policiers l’ont suivi jusqu’à un parking de la rue Maryse-Bastié. Le conducteur et sa passagère ont alors quitté la voiture à pied, non sans avoir tenté d’en dissimuler les clés sous le véhicule. Tous deux ont rapidement été contrôlés : lui était âgé de 15 ans, elle de 14 ans.
La voiture du père placée en fourrière
Dépourvu de permis de conduire, l’adolescent a été soumis aux dépistages réglementaires. Il présentait une alcoolémie de 0,23 mg par litre d’air expiré et le test salivaire de détection des stupéfiants s’est révélé positif au THC, la substance active du cannabis.
La voiture, appartenant au père du jeune conducteur, a été placée en fourrière. Sur instruction du magistrat, les deux mineurs ont ensuite été remis à leurs représentants légaux.
La procédure visant l’adolescent, notamment pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants, se poursuit.
La voiture, appartenant au père du jeune conducteur, a été placée en fourrière. Sur instruction du magistrat, les deux mineurs ont ensuite été remis à leurs représentants légaux.
La procédure visant l’adolescent, notamment pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants, se poursuit.
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