La situation reste préoccupante dans cette commune du littoral seinomarin, où les précipitations soutenues perturbent les déplacements et provoquent des difficultés. Pour accompagner les personnes touchées, la mairie a annoncé l’ouverture d’un espace d’accueil au Manoir de Briançon, salle Yvonne-Plique.
Dans un message publié sur sa page Facebook, la municipalité assure se tenir aux côtés de la population pour lui apporter « son aide et son soutien ». Ce dispositif s’adresse notamment aux habitants rencontrant des difficultés liées aux intempéries.
Dans un message publié sur sa page Facebook, la municipalité assure se tenir aux côtés de la population pour lui apporter « son aide et son soutien ». Ce dispositif s’adresse notamment aux habitants rencontrant des difficultés liées aux intempéries.
Éviter les déplacements
La commune appelle également à la plus grande prudence sur les routes. La circulation étant jugée dangereuse, elle recommande de limiter les déplacements à ceux strictement indispensables.
Cet épisode pluvieux intervient alors que la Seine-Maritime est placée en vigilance orange pluie-inondation pour la journée du vendredi 20 novembre.
Cet épisode pluvieux intervient alors que la Seine-Maritime est placée en vigilance orange pluie-inondation pour la journée du vendredi 20 novembre.
🔴💧⚠️ Criel-sur-Mer en proie à des inondations successives Pratiquement 1h du matin, de nouvelles images nous parviennent où la situation devient CRITIQUE dans ce secteur. On se dirige vers une nuit très compliquée dans ce secteur. © Samuel Sasa Vincen https://t.co/6lFW6q51q4— Météo76 (@meteo_76) November 19, 2026