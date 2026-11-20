Inondations à Criel-sur-Mer : la mairie ouvre un espace d’accueil pour les habitants

Face aux fortes pluies qui touchent Criel-sur-Mer, en Seine-Maritime, la municipalité a ouvert un espace d’accueil pour venir en aide aux habitants confrontés à la montée des eaux.

Publié le Vendredi 20 Novembre 2026 à 02:24 - Mis à jour le Vendredi 20 Novembre 2026 - 03:12