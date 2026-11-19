Les intempéries continuent de provoquer des difficultés en Seine-Maritime. Depuis 16 heures, ce jeudi 19 novembre, les sapeurs-pompiers ont été sollicités pour 38 interventions liées aux fortes précipitations. Selon un bilan communiqué dans la soirée par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), les opérations se concentrent principalement dans l’est du département, et plus particulièrement à Criel-sur-Mer.



Ce jeudi, vers 23h30, 13 interventions étaient toujours en cours et 19 autres restaient en attente de traitement. Face à cette multiplication des sollicitations, les secours ont renforcé leur dispositif dans le secteur du Tréport.