Les intempéries continuent de provoquer des difficultés en Seine-Maritime. Depuis 16 heures, ce jeudi 19 novembre, les sapeurs-pompiers ont été sollicités pour 38 interventions liées aux fortes précipitations. Selon un bilan communiqué dans la soirée par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), les opérations se concentrent principalement dans l’est du département, et plus particulièrement à Criel-sur-Mer.
Ce jeudi, vers 23h30, 13 interventions étaient toujours en cours et 19 autres restaient en attente de traitement. Face à cette multiplication des sollicitations, les secours ont renforcé leur dispositif dans le secteur du Tréport.
Ce jeudi, vers 23h30, 13 interventions étaient toujours en cours et 19 autres restaient en attente de traitement. Face à cette multiplication des sollicitations, les secours ont renforcé leur dispositif dans le secteur du Tréport.
Des moyens supplémentaires déployés autour du Tréport
Cinq véhicules équipés d’une remorque d’épuisement, un poids lourd tout-terrain, un véhicule léger tout-terrain et une équipe spécialisée dans le sauvetage aquatique ont été mobilisés en renfort. Un chef de groupe et un chef de colonne complètent ce dispositif destiné à faire face aux conséquences des intempéries.
La situation météorologique reste préoccupante pour les prochaines heures. Météo-France maintient la Seine-Maritime en vigilance orange pluie-inondation pour la journée du vendredi 20 novembre
La situation météorologique reste préoccupante pour les prochaines heures. Météo-France maintient la Seine-Maritime en vigilance orange pluie-inondation pour la journée du vendredi 20 novembre
Appel à la prudence
Les autorités appellent à la prudence, particulièrement dans les secteurs exposés aux ruissellements et aux inondations. Il est notamment recommandé de ne pas s’engager sur une route submergée et de limiter les déplacements dans les zones touchées.
🟠💧⚠️ Nouvelles images à Criel-sur-Mer, des inondations de plus en plus importantes se mettent en place sur ce secteur. La situation pourrait fortement s'aggraver dans les prochaines heures. © Elvire Cornet-Selingue https://t.co/QNyIdwFDfw— Météo76 (@meteo_76) November 19, 2026