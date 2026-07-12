Incendie près des voies à Harfleur : le trafic ferroviaire interrompu

La circulation ferroviaire est interrompue dans les deux sens depuis 16h45, ce dimanche 12 juillet, en raison d’un incendie signalé près des voies à hauteur de la gare d’Harfleur, en Seine-Maritime.
Les équipes techniques de la SNCF et les services de secours doivent intervenir sur place. Cette interruption concerne l’axe Paris–Rouen–Le Havre et entraîne des perturbations pour les voyageurs.
Les équipes techniques de la SNCF et les services de secours doivent intervenir sur place. Cette interruption concerne l’axe Paris–Rouen–Le Havre et entraîne des perturbations pour les voyageurs.
Une reprise estimée à 18 heures
Selon SNCF Nomad Train, la reprise de la circulation est pour l’heure estimée à 18 heures. Cet horaire reste susceptible d’évoluer en fonction de la progression de l’intervention et des vérifications de sécurité effectuées aux abords des voies.
🚦 #FlashInfoTraficNomadTrain 17h40— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) July 12, 2026
🟢 Incendie aux abords des voies en gare d'Harfleur, sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.
ℹ️ Le feu est désormais maîtrisé, l'intervention des pompiers est terminée. La circulation va progressivement reprendre dans le secteur.
Je suis là pour… https://t.co/tcgozn3hcU pic.twitter.com/EWyQhWeLmM