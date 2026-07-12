Incendie près des voies à Harfleur : le trafic ferroviaire interrompu


Un incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi aux abords des voies en gare d’Harfleur. Les trains ne circulent plus sur la ligne Paris–Rouen–Le Havre.



Dimanche 12 Juillet 2026 - 17:01


Incendie près des voies à Harfleur : le trafic ferroviaire interrompu
La circulation ferroviaire est interrompue dans les deux sens depuis 16h45, ce dimanche 12 juillet, en raison d’un incendie signalé près des voies à hauteur de la gare d’Harfleur, en Seine-Maritime.

Les équipes techniques de la SNCF et les services de secours doivent intervenir sur place. Cette interruption concerne l’axe Paris–Rouen–Le Havre et entraîne des perturbations pour les voyageurs.

Une reprise estimée à 18 heures

Selon SNCF Nomad Train, la reprise de la circulation est pour l’heure estimée à 18 heures. Cet horaire reste susceptible d’évoluer en fonction de la progression de l’intervention et des vérifications de sécurité effectuées aux abords des voies.
 



Tags : Harfleur, incendie, Seine-Maritime, SNCF, trains


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos