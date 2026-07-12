Incendie près des voies à Harfleur : le trafic ferroviaire interrompu

La circulation ferroviaire est interrompue dans les deux sens depuis 16h45, ce dimanche 12 juillet, en raison d’un incendie signalé près des voies à hauteur de la gare d’Harfleur, en Seine-Maritime.



Les équipes techniques de la SNCF et les services de secours doivent intervenir sur place. Cette interruption concerne l’axe Paris–Rouen–Le Havre et entraîne des perturbations pour les voyageurs.