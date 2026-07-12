Incendie dans l’Eure, déjà 88 interventions pour les pompiers ce dimanche

L’activité reste soutenue pour les sapeurs-pompiers de l’Eure, mobilisés notamment sur plusieurs feux de végétation et de nombreux secours à personne.



À 16 heures ce dimanche, le centre de traitement de l’alerte du SDIS de l’Eure avait reçu 366 appels de secours. Ces sollicitations ont conduit les équipes à réaliser 88 interventions depuis le début de la journée.