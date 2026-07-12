Incendie dans l’Eure, déjà 88 interventions pour les pompiers ce dimanche

L’activité reste soutenue pour les sapeurs-pompiers de l’Eure, mobilisés notamment sur plusieurs feux de végétation et de nombreux secours à personne.
À 16 heures ce dimanche, le centre de traitement de l’alerte du SDIS de l’Eure avait reçu 366 appels de secours. Ces sollicitations ont conduit les équipes à réaliser 88 interventions depuis le début de la journée.
À 16 heures ce dimanche, le centre de traitement de l’alerte du SDIS de l’Eure avait reçu 366 appels de secours. Ces sollicitations ont conduit les équipes à réaliser 88 interventions depuis le début de la journée.
Près de 360 pompiers mobilisables
Les pompiers ont notamment pris en charge 43 opérations de secours à personne. Trois feux d’espaces naturels ont également été combattus, avec au total dix hectares de végétation parcourus par les flammes.
Pour faire face aux interventions en cours et maintenir la couverture opérationnelle du département, 358 sapeurs-pompiers étaient mobilisables à 16 heures.
Pour faire face aux interventions en cours et maintenir la couverture opérationnelle du département, 358 sapeurs-pompiers étaient mobilisables à 16 heures.