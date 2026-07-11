Le ministre de l’Industrie attendu à Lillebonne, Gonfreville-l’Orcher et au Havre

L’entreprise Cabot Carbonne, implantée à Lillebonne, produit du noir de carbone, une matière première utilisée notamment dans le caoutchouc, les peintures, les encres et les plastiques.
Trois sites industriels de la vallée de la Seine figurent au programme de Sébastien Martin. Le ministre délégué chargé de l’Industrie débutera sa visite à Lillebonne, dans l’usine Cabot Carbonne, implantée sur la zone de Port-Jérôme.
L’entreprise produit du noir de carbone, une matière première utilisée notamment dans le caoutchouc, les peintures, les encres et les plastiques. Son projet fait partie des 150 opérations stratégiques baptisées « Notre-Dame ». Le déplacement doit permettre de mettre en avant le dispositif public DECARB-IND, destiné à accompagner la décarbonation des sites industriels.
L’entreprise produit du noir de carbone, une matière première utilisée notamment dans le caoutchouc, les peintures, les encres et les plastiques. Son projet fait partie des 150 opérations stratégiques baptisées « Notre-Dame ». Le déplacement doit permettre de mettre en avant le dispositif public DECARB-IND, destiné à accompagner la décarbonation des sites industriels.
Une étape chez Yara à Gonfreville-l’Orcher
Sébastien Martin rejoindra ensuite Gonfreville-l’Orcher, où il visitera à partir de 14h35 l’usine Yara. Ce site est présenté comme la seule unité française assurant une production intégrée d’ammoniac.
Cette visite interviendra quelques jours après la présentation, le 9 juillet, d’un plan gouvernemental consacré aux engrais. Le ministre doit parcourir les installations avant un échange avec la presse.
La journée s’achèvera au Havre, sur le site de SaverGlass. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre pour les vins et spiritueux, mais aussi de flacons destinés aux parfums et aux cosmétiques de luxe. Sébastien Martin doit y rencontrer les salariés et les représentants syndicaux avant son départ prévu vers 17 heures.
Cette visite interviendra quelques jours après la présentation, le 9 juillet, d’un plan gouvernemental consacré aux engrais. Le ministre doit parcourir les installations avant un échange avec la presse.
La journée s’achèvera au Havre, sur le site de SaverGlass. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre pour les vins et spiritueux, mais aussi de flacons destinés aux parfums et aux cosmétiques de luxe. Sébastien Martin doit y rencontrer les salariés et les représentants syndicaux avant son départ prévu vers 17 heures.
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