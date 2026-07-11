Le ministre de l’Industrie attendu à Lillebonne, Gonfreville-l’Orcher et au Havre

Sébastien Martin rejoindra ensuite Gonfreville-l’Orcher, où il visitera à partir de 14h35 l’usine Yara. Ce site est présenté comme la seule unité française assurant une production intégrée d’ammoniac.



Cette visite interviendra quelques jours après la présentation, le 9 juillet, d’un plan gouvernemental consacré aux engrais. Le ministre doit parcourir les installations avant un échange avec la presse.



La journée s’achèvera au Havre, sur le site de SaverGlass. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre pour les vins et spiritueux, mais aussi de flacons destinés aux parfums et aux cosmétiques de luxe. Sébastien Martin doit y rencontrer les salariés et les représentants syndicaux avant son départ prévu vers 17 heures.

