L’enquête judiciaire sur le déraillement du TER à Cléon vient de connaître une avancée déterminante. Sur les quatre personnes placées en garde à vue lundi matin, une seule a été présentée ce vendredi aux juges d’instruction. Les trois autres ont été mises hors de cause à ce stade des investigations.
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Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années et sans antécédent judiciaire, présente une déficience intellectuelle prononcée. Il bénéficie à ce titre d’une mesure de curatelle renforcée. Une expertise psychiatrique réalisée durant sa garde à vue a conclu à une altération de son discernement au moment des faits.
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Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années et sans antécédent judiciaire, présente une déficience intellectuelle prononcée. Il bénéficie à ce titre d’une mesure de curatelle renforcée. Une expertise psychiatrique réalisée durant sa garde à vue a conclu à une altération de son discernement au moment des faits.
Un morceau de rail abandonné sur la voie
Selon le parquet, le jeune homme a reconnu avoir voulu dérober un coupon de rail (un morceau de rail) et avoir agi seul. Il a expliqué avoir abandonné celui-ci sur les voies en entendant un train arriver.
« C’est la présence de ce coupon de rail – laissé ainsi en urgence sur la voie de circulation du train – qui a été à l’origine du déraillement », précise le procureur de la République, Sébastien Gallois.
Les investigations ne mettent en évidence, à ce jour, l’implication d’aucune autre personne. L’autorité judiciaire écarte également les autres hypothèses avancées depuis l’accident, notamment celle d’une ingérence.
« C’est la présence de ce coupon de rail – laissé ainsi en urgence sur la voie de circulation du train – qui a été à l’origine du déraillement », précise le procureur de la République, Sébastien Gallois.
Les investigations ne mettent en évidence, à ce jour, l’implication d’aucune autre personne. L’autorité judiciaire écarte également les autres hypothèses avancées depuis l’accident, notamment celle d’une ingérence.
Un état de santé incompatible avec la détention
Le jeune homme a été mis en examen pour tentative de vol, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, dépôt d’objet ou de matériau sur une ligne de transport ou de distribution d’énergie et intrusion dans une partie non accessible au public des voies ferrées ou de leurs dépendances.
« Son état de santé étant incompatible avec une incarcération, il a été placé sous contrôle judiciaire strict », indique le parquet.
L’information judiciaire se poursuit.
« Son état de santé étant incompatible avec une incarcération, il a été placé sous contrôle judiciaire strict », indique le parquet.
L’information judiciaire se poursuit.