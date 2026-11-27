Déraillement du TER à Cléon (Seine-Maritime) : une tentative de vol de rail à l’origine de l’accident

Le jeune homme a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir voulu dérober le morceau de raiil retrouvé sur les lieux de l'accident. Photo © Spotting_92

Le déraillement du TER survenu le 11 septembre à Cléon (Seine-Maritime) serait la conséquence d’une tentative de vol de métal. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été mis en examen ce vendredi 27 novembre et placé sous contrôle judiciaire strict.

Publié le Vendredi 27 Novembre 2026 à 16:03 Mis à jour : 27/11 - 22:24