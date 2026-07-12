Incendie et secours à personne : 141 interventions pour les pompiers de l'Eure depuis ce dimanche matin


[ACTUALISÉ ] - L’activité reste soutenue pour les sapeurs-pompiers de l’Eure, mobilisés notamment sur plusieurs feux de végétation et de nombreux secours à personne.



Dimanche 12 Juillet 2026 - 16:33


Les sapeurs-pompiers ont été confrontés à trois feux d’espaces naturels - Photo Sdis27
Les sapeurs-pompiers ont été confrontés à trois feux d’espaces naturels - Photo Sdis27
L’activité s’est encore intensifiée dans l’Eure, avec 612 appels reçus et six feux d’espaces naturels recensés ce dimanche entre 7 heures et 20 heures.

Depuis 7 heures, les sapeurs-pompiers eurois ont réalisé 141 interventions. Le centre de traitement de l’alerte du CTA-CODIS a reçu 612 appels au cours de la même période.

Les secours ont notamment assuré 72 interventions pour secours à personne. Six feux d’espaces naturels ont par ailleurs été combattus. Ils ont parcouru au moins 12 hectares, tandis que deux incendies étaient encore en cours à 20 heures et n’avaient pas encore pu être chiffrés.

331 pompiers mobilisables

À 20 heures, 331 sapeurs-pompiers restaient mobilisables dans le département afin de poursuivre les opérations en cours et maintenir la couverture opérationnelle.



Tags : Eure, incendie, pompiers, Sdis27


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