Incendie et secours à personne : 141 interventions pour les pompiers de l'Eure depuis ce dimanche matin

L’activité s’est encore intensifiée dans l’Eure, avec 612 appels reçus et six feux d’espaces naturels recensés ce dimanche entre 7 heures et 20 heures.
Depuis 7 heures, les sapeurs-pompiers eurois ont réalisé 141 interventions. Le centre de traitement de l’alerte du CTA-CODIS a reçu 612 appels au cours de la même période.
Les secours ont notamment assuré 72 interventions pour secours à personne. Six feux d’espaces naturels ont par ailleurs été combattus. Ils ont parcouru au moins 12 hectares, tandis que deux incendies étaient encore en cours à 20 heures et n’avaient pas encore pu être chiffrés.
Depuis 7 heures, les sapeurs-pompiers eurois ont réalisé 141 interventions. Le centre de traitement de l’alerte du CTA-CODIS a reçu 612 appels au cours de la même période.
Les secours ont notamment assuré 72 interventions pour secours à personne. Six feux d’espaces naturels ont par ailleurs été combattus. Ils ont parcouru au moins 12 hectares, tandis que deux incendies étaient encore en cours à 20 heures et n’avaient pas encore pu être chiffrés.
331 pompiers mobilisables
À 20 heures, 331 sapeurs-pompiers restaient mobilisables dans le département afin de poursuivre les opérations en cours et maintenir la couverture opérationnelle.